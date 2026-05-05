EU-USB-C-Pflicht: Warum wir auch 2026 noch nicht einfach nur „ein Kabel für alles“ haben

Neulich, beim Versuch, mein Macbook an eine neue Dockingstation anzuschließen, fand ich mich vor einer mehrere Meter langen Zubehörwand in einem Elektronikmarkt wieder. Sie war prall gefüllt mit USB-C-Gerätschaften von Kabeln, über Adapter bis hin zu allerlei Kleingeräten, die mehrere Nützlichkeiten kombinierten. Vor allem die Kabel hatten es mir angetan: Mal schlanker, mal dicker, mal flacher, oft mit geraden, mal mit gewinkelten Steckern, alle mit dem Versprechen universeller Anschlussfreude. Doch wie so oft im Leben: Ähnlichkeit ist nicht gleich Gleichheit. Und schon gar nicht Geschwindigkeit.

Die EU will Ordnung schaffen – und stiftet Verwirrung

Ab April 2026 ist es so weit: Die EU schreibt USB-C als Standardanschluss für alle neuen Kleincomputer vor. Ein Triumph der Vereinheitlichung, könnte man meinen. Endlich Schluss mit dem Sammelsurium aus proprietären Steckern, Ladegeräten und Adapterwüsten. Doch wie so oft, wenn Bürokratie auf Technik trifft, bleibt die Wirklichkeit etwas außen vor. Denn geregelt wird nur das Äußere: also die Hülle, nicht der Kern.

Ob hinter dem USB-C-Anschluss ein lahmer USB-2.0-Kanal mit 480 Megabit pro Sekunde oder ein pfeilschneller Thunderbolt-5-Tunnel mit 120 Gigabit pro Sekunde steckt, interessiert den Gesetzgeber nicht. Für Fotografen und Videokreative, die RAW-Dateien und 8K-Videos jonglieren, ist das ungefähr so hilfreich wie ein Universalwerkzeug, das nur als Flaschenöffner taugt.

Man könnte meinen, die Technikbranche habe sich einen Spaß daraus gemacht, die Übersichtlichkeit absichtlich zu sabotieren. Wer glaubt, mit einem „USB-C-Kabel“ auf der sicheren Seite zu sein, wird schnell eines Besseren belehrt. Nur der Stecker ist genormt, die Leistung bleibt ein Glücksspiel und der Vergleich der „Specs“, also der Produktdaten, ein Muß.

USB-C: Ein Stecker, viele Welten

Wer schon einmal versucht hat, 80 Gigabyte RAW-Fotos von einer Kamera auf eine externe SSD zu schieben, kennt das Dilemma. Mal dauert es eine halbe Stunde, mal nur zwei Minuten. Der Unterschied? Oft ist es nicht die Kamera, fast nie der Rechner, sondern das Kabel. USB-C sieht immer gleich aus, doch seine Fähigkeiten könnten unterschiedlicher kaum sein. Manche transportieren nur Strom, andere Daten, und wieder andere beides, aber nur, wenn sie einen winzigen E-Marker-Chip im Inneren tragen. Die Verpackungen versprechen viel, halten aber selten, was sie suggerieren, wenn man das Kleingedruckte liest.

Wer sich fragt, warum der Transfer von 100 Gigabyte RAW-Fotos mal eine halbe Stunde und mal nur zwei Minuten dauert, findet die Antwort meist im Kleingedruckten.

Kabel sind wie Menschen: Äußerlich ähnlich, innerlich voller Überraschungen

Nicht jedes Kabel, das nach USB-C aussieht, ist auch für den kreativen Alltag geeignet. Der E-Marker-Chip etwa ist so etwas wie der Personalausweis des Kabels: Er verrät dem angeschlossenen Gerät, wie viel Strom und welche Datenrate sicher übertragen werden können. Fehlt dieser Chip, drohen Überhitzung, Datenverlust oder schlichtweg Frust. Besonders tückisch: Viele Kabel, die mit „100W Power Delivery“ werben, übertragen Daten nur im Schneckentempo – USB 2.0 lässt grüßen.

Wer also glaubt, mit dem Kabel aus der Schublade sei alles geregelt, irrt. Die Verpackung verrät selten, ob das Kabel für schnelle Datenübertragung taugt oder nur für das Laden des Smartphones. Und so beginnt das große Rätselraten: Welches Kabel kann was? Wer sich nicht sicher ist, darf gerne ausprobieren – oder gleich zur Thunderbolt-Variante greifen, sofern das Portemonnaie mitspielt.

Kabeltyp Max. Datenrate Max. Power Delivery E-Marker Pflicht Typische Verwendung USB 2.0 (Typ-C) 480 Mbps 60W Nein Laden, Peripherie USB 3.2 Gen 1 (Typ-C) 5 Gbps 60W Nein SD-Karten, einfache SSDs USB 3.2 Gen 2 (Typ-C) 10 Gbps 100W Ja Schnelle SSDs, 4K-Video USB 3.2 Gen 2×2 (Typ-C) 20 Gbps 100W Ja NVMe-SSDs, 8K-Video Thunderbolt 3/4 40 Gbps 100W Ja Pro-SSDs, eGPU, Docking Thunderbolt 5 80 240W Ja Multi-8K

Die Länge spielt übrigens auch eine Rolle: Passive Kabel sind günstig, aber ab etwa 80 Zentimetern wird’s langsam eng mit der vollen Geschwindigkeit. Aktive Kabel kosten mehr, bringen aber das Signal auch über zwei Meter sicher ans Ziel – zumindest, wenn sie nicht gefälscht sind.

Thunderbolt, USB4 und das Märchen vom universellen Anschluss

Thunderbolt, der Name klingt nach Superheld, und für viele Kreative ist er das auch. Während USB4 technisch auf Thunderbolt 3 basiert, bleibt vieles optional: PCIe-Tunneling, Daisy-Chaining, eGPU-Unterstützung, alles kann, nichts muss. Thunderbolt hingegen garantiert, was USB4 nur verspricht. Wer mit mehreren 4K-Displays, schnellen SSDs und externen Grafikkarten arbeitet, kommt um Thunderbolt kaum herum. Die Kehrseite: Thunderbolt ist selten billig, und nicht jeder Laptop bringt die nötige Hardware mit.

Thunderbolt vs. USB4 vs. USB-C – Was steckt wirklich dahinter?

Feature Thunderbolt 3/4 Thunderbolt 5 USB4 USB-C (USB 3.x) Max. Bandbreite 40 Gbps 80 Gbps 40 Gbps 5–20 Gbps PCIe-Tunneling Ja Ja Optional Nein Daisy-Chaining Ja Ja Optional Nein eGPU-Unterstützung Ja Ja Optional Nein Display-Unterstützung 2x 4K/1x 8K Multi-8K Optional 1x 4K Zertifizierung Pflicht Pflicht Optional Keine

Die EU hat mit der USB-C-Pflicht einen Schritt in Richtung Vereinfachung gemacht. Leider nur einen ersten. Für kreative Fotografen und Videoprofis, die Wert auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität legen, führt an Thunderbolt kaum ein Weg vorbei. Ja, es kostet mehr. Ja, es ist nicht überall verfügbar. Aber wer schon einmal versucht hat, ein 100-Gigabyte-RAW-Archiv über ein USB-2.0-Kabel zu schieben, weiß: Manchmal ist der teuerste Stecker am Ende der günstigste, zumindest, wenn man seine Zeit und Nerven mit einrechnet.

Vielleicht ist das die eigentliche Lektion: Technik ist selten so einfach, wie sie aussieht. Und manchmal beginnt die Zukunft mit einer guten Idee – und endet doch wieder im Kabelsalat.

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Illustration Prompts für Nano Banana 2