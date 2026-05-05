Travel Photographer of the Year 2026 sucht die besten Reisebilder weltweit

Foto: Mitchell Kanashkevich, Australia – Travel Photograpfer of the Year 2025

Portfolios – Culture, Heritage & Beliefs – Winner

Der renommierte Fotowettbewerb Travel Photographer of the Year (TPOTY), bei dem eine ganze Reihe von Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien vergeben werden, geht in die 24. Runde und nimmt ab sofort Einreichungen entgegen. Bis zum 12. Oktober 2026 können Amateur- und Berufsfotografen jeden Alters aus allen Ländern ihre besten Reiseaufnahmen einreichen.

Der Wettbewerb gliedert sich in acht Kategorien. Vier Portfolio-Kategorien verlangen jeweils eine zusammenhängende Bilderserie: „Adventures & Journeys“ (Abenteuer und Reisen), „Cultures, Traditions & Celebrations“ (Kulturen, Traditionen und Feste), „Landscapes – Natural & Urban“ (Landschaften – natürlich und urban) sowie „Wildlife, Sealife, Birdlife“ (Wild-, Meer- und Vogelwelt). Daneben stehen vier Einzelbild-Kategorien: „In Nature“ (In der Natur), „People of the World“ (Menschen der Welt), „Street“ (Straßenfotografie) und „Travel in Black & White“ (Reisefotografie in Schwarzweiß).

Der Gesamtsieg „Travel Photographer of the Year 2026“ geht automatisch an jenen Fotografen, der die beiden besten Portfolios über alle vier Portfolio-Kategorien hinweg einreicht. Das „Travel Image of the Year“ wählt die Jury aus den Siegern der Einzelbild-Kategorien oder den besten Einzelaufnahmen innerhalb der Portfolios.

Für junge Talente bis 18 Jahre gibt es den „Young Travel Photographer of the Year“ mit zwei Altersgruppen und dem Thema „Discovering the World“ (Die Welt entdecken). Die Teilnahme ist für diese Altersgruppe kostenfrei.

Besonders bemerkenswert ist der „Rising Talent Award“: Die Gewinner des Vorjahres reisen aktuell nach Sri Lanka, wo sie neun Tage lang von renommierten Fotografen wie dem amerikanischen Reisefotografen Elia Locardi, der Fine-Art-Fotografin Krystal Chryssomallis und dem Reisefotografen Chris Coe sowie zwei sri-lankischen Wildlife-Spezialisten betreut werden. Sponsoren sind unter anderem Sri Lanka Tourism, Jetwing Hotels, Radiant Imaging Labs und Genesis Imaging.

Zusätzlich vergibt das Publikum den „People’s Choice Award“. Dieser zieht erfahrungsgemäß Tausende Menschen zur Abstimmung an.

Eine 15-köpfige internationale Jury aus angesehenen Fotografen bewertet die anonymisierten Einreichungen, also ohne Kenntnis von Namen oder Herkunft der Teilnehmer. KI-generierte Bilder sind nicht zugelassen – der Wettbewerb konzentriert sich auf Fotografie.

Bei diesem Wettbewerb gibt es Geldpreise von insgesamt knapp 10.000 britischen Pfund, fotografische Ausrüstung, hochwertige Ausstellungsabzüge, Portfolio-Reviews sowie Mentoring-Programme zu gewinnen. Die Gewinner erhalten zudem internationale Medienpräsenz und werden in Ausstellungen in Großbritannien und weltweit gezeigt.

Seit der Gründung 2003 gingen Einreichungen aus 160 Ländern ein, Gewinner kamen aus knapp 60 Nationen – darunter Bangladesch, Belgien, Kanada, Griechenland, Italien, Malaysia, Deutschland, die Niederlande, Portugal, Russland, Slowenien, Spanien, Großbritannien und die USA. Der jüngste Gewinner 2025 war erst zehn Jahre alt.

Foto: Falko Düsterhöft – Travel Photograpfer of the Year 2025

Best single images in portfolios – Wildlife, Sealife, Birdlife – Special Mention

2025 waren zwei Deutsche unter den Gewinnern. Silke Hullmann wurde als eine der Gewinnerinnen in der Kategorie „Rising Talent“ ausgezeichnet. Falko Düsterhöft erhielt Anerkennung für seine Naturfotografien in der Kategorie „Best Single Images in Portfolios“.

Die Teilnahmegebühren beginnen bei 14 britischen Pfund und gehören damit zu den niedrigsten im internationalen Wettbewerbsumfeld. Wer vor dem 1. Juli einreicht, erhält automatisch zehn Prozent Frühbucher-Rabatt. Ein „TPOTY Pass“ ermöglicht unbegrenzte Einreichungen bis zum 16. Juli. Einreichungen erfolgen ausschließlich online unter www.tpoty.com.