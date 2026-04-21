Leica und GPixel entwickeln neuen Sensor für Leica-Kameras

Leica und GPixel verkünden mit einer gemeinsamen Presseerklärung eine strategische Partnerschaft für einen neuen Bildsensor, der speziell für kommende Leica‑Kameras ausgelegt ist. Beide Unternehmen sprechen von einem maßgeschneiderten CMOS‑Sensor, der Leicas hohe Anforderungen an Bildqualität erfüllen soll. Leica spricht von einem Sensor, der nicht aus dem Regal stammt, sondern gemeinsam definiert, entwickelt und abgestimmt wird und als „digitales Herzstück“ künftiger Leica‑Modelle dienen soll.

Die Leica Camera AG in Wetzlar bündelt dafür die eigene Erfahrung mit der Sensor‑Expertise von GPixel. GPixel mit Sitz in Changchun, China, ist ein globaler Anbieter für CMOS‑Bildsensoren in Industrie‑, Medizin‑ und Wissenschaftsanwendungen. Beide Seiten betonen, dass kein existierender GPixel‑Sensor zum Einsatz kommt, sondern ein neues Bauteil entsteht, das auf Leica‑Standards zugeschnitten ist.

Technische Schwerpunkte

Im Zentrum der Entwicklung stehen Bildqualität, Dynamikumfang, Farbwiedergabe, Rauschverhalten bei wenig Licht und Detailauflösung. Der Sensor soll laut Mitteilung besonders hohe Anforderungen in Farbtreue , Rauschoptimierung, Dynamikumfang und Detailzeichnung erfüllen. Leica und GPixel nennen ausdrücklich auch die Leistung bei schwachem Licht. Hier geht es um Rauschminimierung bei hohen ISO‑Werten und den Erhalt feiner Strukturen. Angaben zur Sensorauflösung machen die Partner jedoch nicht.

Die Zusammenarbeit umfasst Entwicklung, Validierung, Bildabstimmung („Image Tuning“) und Produktionsreife. Leica und GPixel planen, den Sensor gemeinsam zu konstruieren, in Prototypen zu testen und für die Serienfertigung zu qualifizieren.

Beim Image‑Tuning arbeiten die Teams an der Abstimmung von Rohdaten und Signalverarbeitung. Dazu zählen Tonkurven, Rauschreduktion, Farbmatrizen und das Verhalten in Spitzlichtern, die zusammen die Bildsignatur einer Leica‑Kamera mitprägen. Leica verweist auf „beste Ingenieursarbeit aus Wetzlar, Antwerpen und Changchun“ und spielt damit auf Entwicklungsstandorte in Europa und Sensor‑Teams in China an.

Die Partnerschaft markiert für Leica einen deutlich sichtbaren Schritt hin zu maßgeschneiderten Sensoren. Branchenberichte werten dies als Signal, sich stärker von Standard‑Lieferketten abzugrenzen und den Sensor als Kernkomponente enger zu kontrollieren.thephoblographer+3

Konkrete Kameramodelle nennt Leica in der Pressemitteilung nicht. In der Formulierung „next‑generation Leica cameras“ bleibt offen, ob der Sensor zuerst in einer M‑, SL‑ oder Q‑Baureihe debütiert. Gerüchte zu einer möglichen Leica M12 und neuen SL‑Generationen kursieren bereits, stammen aber aus unabhängigen Berichten und nicht aus der gemeinsamen Erklärung von Leica und GPixel.

Gpixel ist in der klassischen Consumer-Fotografie (wie Canon, Nikon oder Sony) bisher kaum als Name in Erscheinung getreten, da das Unternehmen seine Wurzeln in der Industrie-, Wissenschafts- und Medizintechnik hat. Gpixel ist führend bei sogenannten sCMOS-Sensoren, die extrem rauscharm sind und in der Forschung eingesetzt werden. Der chinesische Hersteller von professionellen Kinokameras gilt als einer der ersten Anwender von Gpixel-Technologie im Videobereich. Besonders die GCINE-Serie von Gpixel (z. B. der GCINE4349, ein 8K-S35-Sensor) wurde für den Einsatz in professionellen Filmkameras entwickelt.

Leicas Entscheidung zeigt, dass das Unternehmen Kamera-Sensoren nicht mehr als austauschbare Standard‑Bauteile betrachtet, sondern mehr Einfluss auf das Sensordesign nehmen will. Ob und wie stark sich das Ergebnis im Vergleich zu bisherigen Leica‑Kameras absetzt, werden erst seriennahe Produkte zeigen. Aktuell liegt nur die Ankündigung eines gemeinsamen Hochleistungs‑Sensors vor, ohne Datenblatt und ohne Produktfahrplan.