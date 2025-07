Visuelle Referenz zu Midjourney V7 – Ihr Begleiter durch die Revolution der Bildgestaltung

Jetzt verfügbar: Die unverzichtbare visuelle Referenz zu Midjourney V7, das Praxisbuch für Fotografen und Bildgestalter im Zeitalter der KI.

Die Fotografie steckt mitten in ihrer nächsten großen Revolution. Mit Midjourney V7 beginnt ein neues Kapitel der visuellen Kreation – nicht nur eine technische Evolution, sondern die Geburt eines neuen Mediums, das die Grenzen zwischen Vorstellung und Abbild auflöst. Dieses Praxisbuch richtet sich an Sie – den erfahrenen Fotografen und Bildgestalter, der bereits weiß, was eine Blende macht und warum das Licht über alles entscheidet. Es übersetzt Ihr fotografisches Verständnis in die Sprache der KI und zeigt Schritt für Schritt, wie aus präzisen Worten beeindruckende Bilder werden.

Entdecken Sie in diesem Buch

• Die Midjourney-Oberfläche: Von der visuellen Inspirationsquelle „Explore“ über die Kommandozentrale „Create“ bis zur Organisation Ihrer Projekte – lernen Sie jede Funktion kennen

• Die Kunst des Promptings: Vom einfachen Befehl bis zur orchestrierten Lichtstimmung – beherrschen Sie die neue Kunstform der KI-Kommunikation

• Die wichtigsten Parameter: Bestimmen Sie Bildformate (–ar), zähmen Sie die künstlerische Ader der KI (–stylize) oder experimentieren Sie gezielt (–weird, –chaos)

• Stilreferenzen und konsistente Charaktere: Nutzen Sie das revolutionäre Omni Reference System für konsistente Bildserien

Besonders bemerkenswert: Der Draft Mode, der Bilder zehnmal schneller generiert und zur visuellen Notizfunktion wird. Oder die neue Image-to-Video-Funktion, die statische Aufnahmen in bewegte Bilder verwandelt.

Die Zukunft der Bildgestaltung wird in weiten Teilen hybrid sein – eine Symbiose aus menschlicher Vision und maschineller Präzision. In dieser neuen Welt sind nicht die Kameras obsolet, sondern nur die Vorstellung, dass Kreativität an physikalische Grenzen gebunden ist. Der Geist in der Maschine wartet auf Ihre Anweisungen. Jetzt ist es Zeit, das Gespräch zu beginnen. Die visuelle Referenz zu Midjourney V7 ist der perfekte Begleiter auf dieser Reise.

Format:

Hardcover, 116 Seiten, farbig illustriert, ab 19,90 Euro