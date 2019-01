Sprechstunden-Tipp: Sterne heller machen

In der neuen DOCMA-Ausgabe 86 (Januar/Februar 2019) beantwortet Doc Baumann folgende Frage unseres Lesers Burkhardt Schaaf: „Mit dem angehängten Bild (Ausschnitt) habe ich meine Probleme: der Sternenhimmel kommt zwar auf dem Bildschirm klar heraus, aber auf jedem Ausdruck sind die Sterne kaum zu sehen. Können Sie mir einen Rat geben, wie ich vorgehen muss, damit die Sterne beim Druck gut herauskommen?“

Lösungsvorschlag: Sterne heller machen

01

Da nur die Sterne, nicht aber das Gebäude im Vordergrund oder der nicht ganz dunkle Himmel in Horizont­nähe verändert werden sollen, wählen Sie zunächst den Sternenhimmel mit dem Lasso und breiter, weicher Auswahlkante aus. Duplizieren Sie den selektierten Bereich auf eine neue Ebene; gegebenenfalls entsättigen Sie diese. Schwache Sterne direkt über dem Horizont können Sie vernachlässigen. Per »Tonwertkorrektur« oder »Gradationskurven« machen Sie den Himmel so dunkel und die Sterne so hell wie möglich.

02

Setzen Sie die Ebene auf »Negativ Multiplizieren« und wenden Sie »Filter > Sonstige Filter > Helle Bereiche vergrößern« an. Das geht bis Photoshop CS6 in 1-Pixel-Sprüngen, bei Photoshop CC exakter auch mit einer Stelle hinter dem Komma (siehe auch die übernächste Seite). Fertig sind die hellen Sterne.

