Vortrag von Doc Baumann: KI trifft Alte Meister

Am Freitag, den 23. Mai 2025 ab 18 Uhr wird Doc Baumann einen Bild-Vortrag zu dem Thema halten „KI trifft Alte Meister. Pixel vs. Pinsel“. Dabei geht es um KI-Bilder im Allgemeinen, aber auch um seine derzeit in Kassel stattfindende Ausstellung im Stadtraum auf Litfaßsäulen und Haltestellen-Plakaten. In Zusammenarbeit mit den Museen von Hessen Kassel Heritage hat er fünf Gemälden aus den Sammlungen KI-generierte Versionen gegenübergestellt. Der Vortrag ist Teil des Programms von Hessen Kassel Heritage und findet im Hörsaal des Landesmuseums statt. Der Zugang zum Saal ist über die Ostseite des Museums neben der Muhrhard-Bibliothek, der Eintritt ist frei.