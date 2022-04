Malen nach Zahlen, Teil 3: Braun

Warum gibt es zwar weißes, rotes, grünes, gelbes, blaues und sogar purpurnes Licht, aber kein braunes? Warum existiert kein dunkles Orange und kein helles, gesättigtes Braun? Ein paar Anmerkungen zu einer seltsamen Farbe …

Manche werden erleichtert sein, dass hier nicht die Nazis das Thema sind – oder der FC St. Pauli, der Zweitligaclub, dessen „Boys in brown“ ich den Aufstieg in die erste Liga gönnen würde. Es geht tatsächlich nur um die Farbe Braun.

Braun ist schön – zum Beispiel geröstete Kaffeebohnen. (Bild: Popo le Chien, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Es gibt so schöne Dinge wie geröstete Kaffeebohnen oder Schokolade, die braun sind, aber insgesamt hat diese Farbe wohl nicht allzu viele Fans. Das war nicht immer so. Als ich 1972 endlich mein Kinderzimmer nach eigenem Geschmack gestalten durfte, malte ich die Wände und die Decke braun, was damals einem durchaus angesagten Einrichtungsstil entsprach. Die 60er Jahre mit ihrem fröhlichen Orange waren vorbei, und auch „Schöner Wohnen“ stellte dunkle, höhlenartige Interieurs als beispielhaft vor. (Kürzlich habe ich die alte Bemalung unter Tapetenschichten freigelegt; Reste davon existieren noch immer, werden aber bald wieder hinter raumhohen Bücherregalen verschwinden, denn dieser Raum des geerbten Hauses wird meine neue Bibliothek. Wobei ich mit dem Begriff „Bibliothek“ vorsichtig umgehen sollte: Doc Baumann hat eine amtliche Bibliothek, ich hingegen nur so um die tausend Bücher.)

Aktuell wurde ich auf dieses Thema aufmerksam, nachdem bei Quora jemand danach gefragt hatte, warum man keine braunen Glühbirnen kaufen könne, und eine völlig korrekte Antwort von einigen Spitzfindigen kritisiert wurde, weil es doch tatsächlich braune Glühbirnen gäbe – man braucht ja nur eine handelsübliche Glühbirne (oder heutzutage eher eine LED-Birne) braun zu lackieren. Nur war das nicht gemeint; die Frage zielte vielmehr darauf ab, warum man selbst mit einer so hergestellten braunen Glühbirne kein braunes Licht erzeugen kann.

Aber Moment einmal: Wenn ich etwas Braunes sehe, dann doch dank des Lichts, das es reflektiert, und das müsste folglich braunes Licht sein. Ein Digitalbild davon bringt das Braun auf den Bildschirm, und diese Farbe entsteht dadurch, dass die roten, grünen und blauen Leuchtpunkte des Bildschirms in einem bestimmten Helligkeitsverhältnis leuchten; auch diese Mischung der Grundfarben ergibt offenbar braunes Licht. Die Angelegenheit ist wohl doch ein bisschen komplizierter …

Viele unserer Farbwörter bezeichnen Spektralfarben, also Farben, die einer Wellenlänge des sichtbaren Lichts (etwa zwischen 400 und 700 Nanometern) entsprechen – Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau und Violett zählen dazu. Diese Farben begegnen uns zwar auch als Mischfarben aus zwei Wellenlängen, aber eine Wellenlänge reicht, damit wir die jeweilige Farbe sehen. Für Magenta hingegen gilt das nicht – diesem Farbton entspricht keine einzelne Wellenlänge; es gibt ihn nur als Mischung von Blau und Rot. Das rührt daher, dass unsere Augen gar keine Wellenlängen unterscheiden können, sondern nur die Helligkeit in drei relativ breiten, einander überlappenden Wellenlängenbereichen wahrnehmen. Jede Mischung von je zwei dieser Grundfarben ergibt für uns eine reine Farbe, und daraus ergibt sich zwangsläufig die Vorstellung eines Farbkreises, der sich zwischen Rot und Violett wieder schließt – nämlich bei Magenta. Die Wellenlängen von Rot und Blau/Violett sind tatsächlich weit voneinander entfernt, an den Enden des sichtbaren Spektrums, und jenseits davon liegen die für uns unsichtbaren Wellenlängen des Infrarot beziehungsweise Ultraviolett. Nur für jemanden, der Farben so grob differenziert wahrnimmt, wie wir das tun, gibt es die Farbe Magenta.

Im Farbkreis findet man also zwar Farben, die es nicht im Spektrum gibt – aber immer noch kein Braun. Um im RGB-Farbmodell Braun anzumischen, muss man von Orange ausgehen, also einer Mischung der Grundfarben Rot und Grün – mit mehr Rot als Grün. Reduziert man dann die Helligkeit, so springt die Farbe scheinbar um: Aus Orange wird Braun.

Wenn man die Helligkeit von Orange (links) reduziert, entsteht Braun (rechts).

Das ist nun durchaus ungewöhnlich, denn wenn man beispielsweise die Helligkeit von Blau reduziert, erhält man lediglich ein immer dunkleres Blau, aber keine andere Farbe; für Grün gilt dasselbe. Dieser Effekt hat nichts mit dem Licht und nichts mit Physik zu tun; es ist unsere kulturell geprägte Farbwahrnehmung, die die Farbe zwischen Orange und Braun wechseln lässt, obwohl sich lediglich die Helligkeit ändert. Und dabei ist nicht einmal die absolute Helligkeit entscheidend, sondern das Verhältnis zur Umgebungshelligkeit: Ein Orange, das deutlich dunkler als sein Umfeld ist, erscheint uns braun.

Ein helleres, aber gleichzeitig weniger gesättigtes Braun bleibt braun und ergibt bei einer sehr niedrigen Sättigung Beige.

Aus dieser Besonderheit von Orange wird nun klar, weshalb es kein dunkles Orange geben kann, denn ein dunkles Orange wäre Braun. Umgekehrt gibt es aber auch kein helles, gesättigtes Braun, denn wenn wir die Helligkeit vergrößern, wechselt die Farbe wieder zurück zu Orange. Wenn wir Milch in unseren Kaffee tun, wird aus dem dunklen zwar ein helles Braun, aber durch die Zugabe von Weiß ist es vor allem weniger gesättigt. Auf demselben Weg können wir in Photoshop ein helles Milchkaffeebraun mischen, indem wir die Sättigung reduzieren und die Helligkeit heraufsetzen. Im Extremfall wandelt sich die Farbe dann zu Beige, dem hellsten Braun.

Was es hingegen nicht geben kann, ist ein gesättigtes, leuchtend helles Braun, und schon gar keine braune Lichtquelle. Eine Lichtquelle ist ja stets heller als alles, was von ihr beleuchtet wird, und nur eine Farbe, die dunkler als ihre Umgebung ist, kann uns braun erscheinen. Würden wir in einem abgedunkelten Raum eine braun lackierte Glühbirne einschalten, erschiene uns ihr Licht orange, nicht braun. Selbst wenn wir ihr Licht herunterdimmen, bliebe es orange, denn unsere Augen würden sich an die geringere Helligkeit anpassen. Ohne eine hellere Umgebung gibt es kein Braun.

Aus demselben Grund kann es auch kein graues Licht geben, denn Grau ist ein Weiß, das dunkler als die Umgebungshelligkeit ist, und eine „graue“ Lichtquelle ist naturgemäß heller als die von ihr beleuchtete Umgebung – und für unsere Augen erscheint sie folglich weiß.

