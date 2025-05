Tolifo PL-100RGB PALM LED Set – 100-Watt-LED-Leuchte im Retro-Look

Der chinesische Beleuchtungsspezialist Tolifo stellt mit dem PL-100RGB PALM LED Set ein vielseitiges Beleuchtungswerkzeug für Fotografen, Filmer und Gestalter vor. Die mit einem Akku ausgestattete und per Smartphone-App steuerbare RGB-Licht ist einfach zu bedienen und eignet sich für Porträts, Produktaufnahmen, Videodrehs oder Live-Streaming im Studio oder unterwegs.

Das Gehäuse des RGB-Lichts besteht aus silberfarbenem Metall, die Seiten sind mit braunem Kunstleder im Litchi-Look eingefasst. Mit den Maßen 145 × 86 × 100 Millimeter und einem Gewicht von rund 810 Gramm ist das PL-100RGB relativ kompakt und leicht gebaut. Eine COB-LED (Chip-on-Board) mit RGBWW-Technologie (Rot, Grün, Blau, Warmweiß, Kaltweiß) ermöglicht flexible Lichtoptionen. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 100 Watt mit Netzteil und 90 Watt im Akkubetrieb. Die Farbtemperatur lässt sich stufenlos von 2.700 bis 6.500 Kelvin einstellen. So entsteht wahlweise warmes Kerzenlicht oder kühles Tageslicht. Die Farbwiedergabe erreicht laut Hersteller einen CRI (Color Rendering Index) von über 95. Das sorgt für natürliche Hauttöne und eine realistische Darstellung von Farben.

Neben der klassischen Weißlichtsteuerung (CCT-Modus, Correlated Color Temperature) stehen ein HSI-Modus (Hue, Saturation, Intensity) für die Auswahl von Farbton, Sättigung und Helligkeit sowie 20 vorprogrammierte Lichteffekte (FX-Modus) zur Verfügung, darunter Blitzlicht, Fernsehflimmern, Kerzenschein oder Partylicht. Die Helligkeit kann per Drehregler von 0 bis 100 Prozent stufenlos eingestellt werden.

Die Bedienung erfolgt wahlweise über das beleuchtete LCD-Display und die seitlichen Drehregler oder drahtlos per Bluetooth mit der „Linklite“-App auf dem Smartphone. Die App ermöglicht eine Fernsteuerung in bis zu 60 Metern Entfernung. So lässt sich das Licht auch dann anpassen, wenn es auf einem Galgenstativ oder an einer schwer zugänglichen Stelle montiert ist.

Für die mobile Stromversorgung ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 4.500 Milliamperestunden (mAh) und 66,6 Wattstunden (Wh) verbaut. Im Standardmodus (60 Watt) reicht eine Akkuladung laut Hersteller für rund 66 Minuten, im Maximalmodus (100 Watt) für etwa 45 Minuten. Das Laden erfolgt über einen USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Power Delivery (PD) 3.0. Alternativ kann ein Netzteil (optional erhältlich) angeschlossen werden. Während des Ladevorgangs bleibt das Licht weiter nutzbar.

Ein leiser Lüfter, der sich ab 50 Grad automatisch einschaltet, sorgt für die Kühlung. Für geräuschsensible Aufnahmen lässt er sich abschalten. Bei Überhitzung schützt sich das Gerät selbstständig und zeigt einen Fehlercode an.

Zum Lieferumfang gehören ein Mini-Reflektor (Bowens-Anschluss), ein Silikon-Diffusor, ein Handgriff mit 1/4-Zoll-Gewinde, ein USB-C-Ladekabel und eine Tragetasche. Damit lässt sich das Licht sofort einsetzen – als Hauptlicht auf dem Stativ, als Handlicht für Interviews oder als Effektlicht im Hintergrund.

Das Tolifo PL-100RGB PALM LED Set ist für 269 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Brenner Import und Handels GmbH.