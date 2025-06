Profoto B20 und B30 – Blitzgeräte mit LED Dauerlicht für Foto- und Videoprofis

Der Beleuchtungsspezialist Profoto präsentiert mit dem B20 und dem B30 zwei neue Blitzgeräte auf den Markt, die für Fotografen und Videoprofis entwickelt wurden. Sie lösen die B10-Serie ab, bieten gegenüber den Vorgängermodellen eine höhere Leistung und sind vielseitiger einsetzbar.

Der Profoto B20 liefert eine maximale Blitzleistung von 250 Wattsekunden (Ws), während der B30 mit 500 Ws doppelt so viel Leistung bereitstellt. Damit eignen sich beide Geräte gleichermaßen für Portraits im Studio wie für anspruchsvolle On-Location-Shootings bei Tageslicht. Die Blitzfolgezeiten wurden laut Hersteller gegenüber dem B10X und B10X Plus um 13 Prozent verkürzt. Im Eco-Modus ist der B20 bereits nach 1,1 Sekunden wieder einsatzbereit, der B30 benötigt 1,8 Sekunden. Bei geringerer Leistung sind sogar Wiederaufladezeiten von nur 0,01 Sekunden möglich.

Beide Blitze bieten drei Betriebsarten: „Eco“ für lange Laufzeiten, „Boost“ für zusätzliche Leistung und „Freeze“ für extrem kurze Leuchtzeiten. Im Freeze-Modus lassen sich Bewegungen mit Blitzdauern von bis zu 1/38100 Sekunde (B20) beziehungsweise 1/21100 Sekunde (B30) gestochen scharf einfangen. Die Farbtemperatur bleibt dabei konstant bei 6000 Kelvin (K) im Eco- und Boost-Modus, im Freeze-Modus steigt sie bei minimaler Leistung auf bis zu 9000 K an.

Für hybride Arbeitsweisen – etwa bei der Kombination von Foto und Video – verfügen beide Modelle über ein integriertes LED-Dauerlicht mit 40 Watt Leistung. Die Farbtemperatur lässt sich stufenlos zwischen 2800 und 7000 K einstellen, der Farbwiedergabeindex (CRI) liegt bei über 94. Damit eignet sich das Dauerlicht nicht nur zum Setzen von Akzenten, sondern auch für professionelle Videoproduktionen oder Live-Streams. Mit einer maximalen Helligkeit von 5000 Lumen genügt die LED für eine gleichmäßige Ausleuchtung, etwa beim Interview im Atelier oder beim Produktshooting auf engem Raum.

Die Bedienung erfolgt über die bekannte, intuitive Profoto-Oberfläche. Dank der integrierten AirX-Funktechnologie lassen sich die Blitze kabellos synchronisieren und per App steuern. Neben klassischer Synchronisation stehen auch TTL (Through The Lens, automatische Belichtungsmessung) und HSS (High Speed Sync, Synchronisation bei kurzen Verschlusszeiten) zur Verfügung. Beide Blitzgeräte sind mit über 120 Lichtformern aus dem Profoto-System kompatibel.

Das Gehäuse beider Modelle ist robust gebaut und mit einer gummierten Oberfläche versehen. Profoto verspricht selbst bei der Verwendung schwerer Lichtformer einen sicheren halt. Der B20 wiegt inklusive Akku und Stativadapter 1,9 Kilogramm, der B30 bringt 2,1 Kilogramm auf die Waage. Die Akkus liefern Energie für bis zu 400 (B20) beziehungsweise 220 (B30) Blitze bei voller Leistung oder bis zu 50 Minuten Dauerlicht. Ein kompletter Ladevorgang dauert laut Hersteller weniger als 90 Minuten.

Der Profoto B20 kostet im Fachandel rund 2000 Euro, der B30 rund 2400 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Profoto.