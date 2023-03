Adobe präsentiert mit Firefly neue generative KI-Modelle

Adobe präsentiert Firefly: Eine Kollektion neuer kreativer generativer KI-Modelle

Adobe hat heute Firefly vorgestellt, eine neue Produktfamilie kreativer generativer KI-Modelle, die sich zunächst auf die Erstellung von Bildern und Texteffekten konzentriert. Firefly bringt noch mehr Präzision, Leistung, Geschwindigkeit und Verständlichkeit direkt in die Workflows von Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud und Adobe Express, in denen Inhalte erstellt und verändert werden. Firefly ist Teil einer Reihe neuer generativer KI-Dienste von Adobe Sensei, die in allen Clouds von Adobe angeboten werden.

Adobe blickt mittlerweile auf eine über zehnjährige Geschichte von KI-Innovation zurück und hat mit Adobe Sensei Hunderte von smarten Funktionen in Anwendungen integriert, auf die sich Millionen von Menschen verlassen. Tools wie Neural Filter in Photoshop, Content Aware Fill in After Effects, Attribution AI in Adobe Experience Platform und Liquid Mode in Acrobat ermöglichen es den Adobe Kunden, ihre Inhalte mit Leistung, Präzision, Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu erstellen, zu bearbeiten, zu messen, sie zu optimieren und zu überprüfen. Diese Innovationen werden im Einklang mit Adobes KI-Ethik-Prinzipien der Rechenschaftspflicht, Verantwortung und Transparenz entwickelt und eingesetzt.

„Generative KI ist die nächste Evolutionsstufe der KI-gesteuerten Kreativität und Produktivität, die die Konversation zwischen Creatorinnen und Computer natürlicher, intuitiver und leistungsfähiger macht“, sagt David Wadhwani, President, Digital Media Business, Adobe. „Mit Firefly bringt Adobe generative KI-gestützte ‘kreative Zutaten’ direkt in die Arbeitsabläufe der Kundinnen und steigert so die Produktivität und das kreative Selbstvertrauen vom High-End-Kreativen bis hin zum ‘Long Tail’ der Kreativwirtschaft.“

Adobe Firefly: Neue Superkräfte für Kreative

Adobe entwickelt Firefly, um allen Kreativen neue Designmöglichkeiten zu eröffnen und mit der Geschwindigkeit ihrer Fantasie arbeiten zu können. Mit Firefly kann jeder ganz unabhängig von Erfahrungswert oder Talent Worte in kreative Vorstellungen verwandeln, von Bildern, Audio, Vektoren, Videos und 3D bis zu Pinseln, Farbverläufen und Videotransformationen und das schneller und leichter denn je. Mit Firefly wird es möglich sein, unbegrenzte Content-Variationen zu erstellen und immer wieder Änderungen vorzunehmen – und das alles konsistent zur eigenen Marke. Adobe wird Firefly auch direkt in seine branchenführenden Tools und Dienste integrieren, sodass Anwenderinnen die Leistung der generativen KI mühelos in bestehenden Arbeitsabläufe einbinden können. Adobe hat heute die Beta-Version von Firefly veröffentlicht, die zeigt, wie Kreative aller Erfahrungslevel hochwertige Bilder und Texteffekte erzeugen können. Adobe ist überzeugt, dass sich die volle Leistungsfähigkeit der Technologie am besten entfaltet, wenn sie mit viel Fantasie eingesetzt wird. Im Rahmen des Betaprozesses wird das Unternehmen mit der Kreativ-Community und den Kund*innen zusammenarbeiten, um die Technologie weiterzuentwickeln und in die Arbeitsabläufe seiner Anwendungen zu integrieren. Die ersten Applikationen, die von der Firefly-Integration profitieren werden sind Adobe Express, Adobe Experience Manager, Adobe Photoshop und Adobe Illustrator.

Qualitativ hochwertige Bilder – sicher für die kommerzielle Nutzung

Firefly wird aus mehreren Modellen bestehen, die auf die Bedürfnisse von Kund*innen mit unterschiedlichen Erfahrungswerten und technischem Hintergrund zugeschnitten sind und eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdecken. Adobes erstes Modell, das mit Adobe Stock-Bildern, offen lizenzierten Inhalten und Public Domain-Inhalten, deren Copyright abgelaufen ist, trainiert wird, konzentriert sich auf Bilder und Texteffekte. Hier werden nur Inhalten generiert, die für die kommerzielle Nutzung sicher sind. Die 100 Millionen lizenzierten Bilder von Adobe Stock gehören zu den qualitativ hochwertigsten auf dem Markt und bewirken, dass Firefly keine Inhalte generiert, die auf dem geistigen Eigentum anderer Personen oder Marken basieren. Zukünftige Firefly-Modelle werden eine Vielzahl von Assets, Technologien und Trainingsdaten von Adobe und anderen Unternehmen nutzen. Bei der Einführung weiterer Modelle wird Adobe auch weiterhin die Bekämpfung potenzieller Verzerrungen und Schäden priorisieren.

Ein kundenorientierter Ansatz

Adobe entwickelt generative KI, um Kreative dabei zu unterstützen, von ihren Fähigkeiten und ihrer Kreativität zu profitieren: