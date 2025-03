Datacolor LightColor Meter misst Licht und Farbtemperatur

Datacolor stellt mit dem LightColor Meter ein neues Werkzeug für Fotografen vor, das die Licht- und Farbkontrolle vereinfachen soll. Der LightColor Meter kombiniert die Funktionen eines klassischen Belichtungsmessers mit einem Farbmessgerät. Für die Lichtmessung erfasst das Gerät Helligkeit und Farbtemperatur jeder Art von Lichtquelle einschließlich Dauerlicht und Blitz/Stroboskop. Beide Werte überträgt es in Echtzeit per Bluetooth-Verbindung über die kostenlose Datacolor LightColor Meter-App auf das Smartphone (iOS/Android).

Mit einer Messgenauigkeit, die laut Datacolor bei ±50 Kelvin liegt, soll das Gerät selbst bei komplexen Lichtsituationen zuverlässige Ergebnisse liefern. Der LightColor Meter misst darüber hinaus auch den Duv-Wert (Grün-Magenta-Verschiebung), also Farbverschiebungen, die durch Mischlicht entstehen können. Beispielsweise kann bei der Kombination von Tageslicht und künstlichem Licht ein Farbstich auftreten, der später in der Bildbearbeitung korrigiert werden muss. Mit dem neuen Gerät lässt sich dieser Farbstich bereits bei der Aufnahme analysieren und durch entsprechende Einstellungen an der Kamera oder Veränderungen bei der Beleuchtung minimieren. Eine integrierte Bibliothek mit Gel-Filtern von Profoto, LEE und Rosco unterstützt die Auswahl der passenden Farbfolien für Farbkorrekturen.

Mit einem Gewicht von 200 Gramm und einer handlichen Größe passt der LightColor Meter problemlos in jede Kameratasche. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist laut Hersteller auf den Einsatz in verschiedenen Umgebungen ausgelegt. Eine beleuchtete Anzeige ermöglicht das Ablesen der Messergebnisse auch bei schwachem Umgebungslicht. Die Bedienung des Geräts erfolgt über ein minimalistisches Tastenlayout.

Neben der Licht- und Farbtemperaturmessung bietet LightColor Meter zusätzliche Funktionen, beispielsweise ein Histogramm zur Visualisierung der Lichtverteilung. Über eine USB-C-Schnittstelle lassen sich Firmware-Updates aufspielen, wodurch zukünftige Verbesserungen und neue Funktionen integriert werden können.

Funktionen im Überblick

Misst Lux, Chromatizität, CCT und +/- Grün (Duv)

Misst jede Art von Lichtquelle

Lichtmessung für Umgebungs- & Blitzlicht

HSS-Blitz & Blitzdauer-Messungen

Foto-, Video- und Cine-Belichtungsmodi

Cine-Einstellungen: Bildrate, Verschlusswinkel/-zeit & ND-Filter-Kompensation

Inklusive: Farbfolienbibliotheken von Profoto®, LEE® und Rosco®

Gleichzeitige Messung mit mehreren Geräten auf bis zu 24 Metern

Freihändiger Betrieb – inkl. Magnet, ¼“-20-Gewinde

3,5-mm-Klinkenanschluss für Blitz-/Strobe-Synchronisation

Mobile App / Drahtloses Bluetooth 4.0 LE

Beleuchtungsbereich: 1,0 – 1.000.000 Lux

Farbtemperaturbereich: 1.600K – 20.000K

Der neue Datacolor LightColor Meter soll in Kürze bei autorisierten Datacolor-Händlern in Deutschland erhältlich sein. Die UVP liegt bei 450 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Datacolor.