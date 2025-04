Hohe Weihen fürs Fixierbad: Analoge Fotografie ist Immaterielles Kulturerbe

Die klassische, chemiebasierte Fotografie, gemeinhin als analoge Fotografie bezeichnet, zählt nun zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Sie reiht sich damit in eine Liste ein, altehrwürdiger Praktiken wie der Falknerei, dem Orgelbau oder der Flößerei ein. Oder weniger geläufiger Praktiken wie dem Englmarisuchen, dem Singen des Steigerlieds oder Rotwelsch-Dialekten. Dennoch ist die Aufnahme ein Schritt, der die historische und kulturelle Bedeutung des „Zeichnens mit Licht“ unterstreicht.

Von der Ministerin geadelt

Die formale Anerkennung erfolgte durch die Kulturministerkonferenz der Länder und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Noch-Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte die kulturelle Vielfalt, die sich in den Neuaufnahmen spiegele, und nannte die Aufnahme der Analogen Fotografie „wie etwa auch [den] Glockenguss und [die] Glockenmusik eine wichtige Würdigung dieser Kulturtechnik“.

Der Antrag des Deutschen Fotorats, eingereicht im Herbst 2023, wurde durch Gutachten von Prof. Dr. Rudolf Gschwind und Prof. Ute Mahler gestützt. Bereits im Herbst 2024 war die analoge Fotografie in das Landesinventar von Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden, was die Basis für die bundesweite Nominierung bildete.

Die Begründung der UNESCO-Kommission hebt die prägende Rolle der im 19. und 20. Jahrhundert entwickelten Verfahren für unsere Gesellschaft hervor. Es ist also eine Anerkennung einerseits für eine historische Technik, deren breite Anwendung der Vergangenheit angehört, andererseits aber auch für eine Nische, die von Enthusiasten und Profis bewusst gepflegt und neu entdeckt wird.

Zwischen Nischendasein und Kultstatus

Was bedeutet diese Ernennung nun für die Praxis der Fotografie und Bildbearbeitung? Direkte finanzielle Zuwendungen sind mit dem Status als Immaterielles Kulturerbe in der Regel nicht verbunden. Der Wert ist primär symbolischer Natur – eine offizielle Bestätigung des kulturellen Rangs. Es ist eine Anerkennung für all jene, die sich weiterhin bewusst für die Arbeit mit Film, Chemikalien und Vergrößerungsgeräten entscheiden, sei es aus Faszination für den Prozess, wegen der spezifischen Ästhetik, oder aus einem Interesse an der handwerklichen Tiefe. Die UNESCO würdigt explizit den Charakter als „traditionelle Handwerkstechnik“.

Diese offizielle Würdigung kann Institutionen wie der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh), Vereinen, Festivals wie analogueNOW! oder spezialisierten Laboren und Werkstätten ideellen Rückenwind geben. Sie unterstreicht, dass analoge Fotografie mehr ist als nur ein nostalgischer Trend. Es geht um die Bewahrung eines komplexen Wissenssystems und die Wertschätzung des Handwerklichen und des bewussten, limitierten Vorgehens in einer Zeit der digitalen Bilderflut und der sofortigen Verfügbarkeit.

Die Aufnahme ins Verzeichnis stellt die analoge Fotografie somit in einen größeren kulturellen Kontext. Sie erinnert daran, dass die Grundlagen unserer heutigen visuellen Welt – von der Komposition bis zur Lichtsetzung – maßgeblich in der Auseinandersetzung mit den analogen Verfahren entwickelt wurden. Für Profis, die vielleicht selbst noch den Geruch von Fixierbad kennen oder heute bewusst wieder zur analogen Mittelformat- oder Großbildkamera greifen, ist es eine Bestätigung, dass ihr Handwerk und dessen Geschichte einen festen Platz im kulturellen Gedächtnis verdient haben. Die Weitergabe des Wissens, so die UNESCO, erfolge heute vor allem niedrigschwellig über soziale Medien, Magazine und Tutorials. Ob dies die ganze Komplexität abbilden kann, bleibt abzuwarten, doch die Anerkennung als Kulturerbe schafft eine wichtige Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit der immer noch faszinierenden Technik.