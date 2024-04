Promptologie, die zweite

Schon mit dem Erscheinen des ersten Promptologie-Bandes Mitte 2023 haben wir eine Reise begonnen, die in die Zusammenhänge von Kreativität und Künstlicher Intelligenz (KI) geführt hat. Der zweite Band, „Promptologie 2„, baut auf diesem Fundament auf und vertieft das Verständnis und die praktische Anwendung von KI in kreativen Prozessen. Es ist ein Buch, das sowohl als Fortführung wie auch als eigenständige Entdeckungstour im Universum der Kreativ-KI dient.

Der Inhalt

Der erste Abschnitt des Buches widmet sich der Integration von KI in den Photoshop-Workflow. Als Text und mit vielen vertiefenden Begleit-Videos, die sich per QR-Code abrufen lassen. Der zweite Abschnitt stellt die Inspiration in den Mittelpunkt. Sechs KI-Kreative öffnen ihre Werkstätten und teilen ihre Projekte, Techniken und Lösungsansätze. Dazu gibt es ebenfalls fast zwei Stunden Videomaterial.

Der umfangreichste Abschnitt, die Prompt-Praxis, ist der Kern von „Promptologie 2“. Anhand von 19 beispielhaften Lösungen aus dem Alltag von Bildkreativen werden Leserinnen und Leser durch den gesamten generativen Prozess geführt – von der Idee bis zum fertigen Bild. Dieser Teil des Buches ist ein unverzichtbares Kompendium für alle, die tiefer in die Welt der Kreativ-KI eintauchen möchten.

Abschließend wagen wir uns in den letzten Teil des Buches an die Schnittstelle von Theorie und Technik. Doc Baumann und Michael Hußmann stellen sich der Frage, ob KI Kunst produzieren kann, und beleuchten Themen wie das Training von Stable Diffusion, die technische Entstehung von KI-Bildern und die Möglichkeit, dass KI-Bilder „lügen“ können. Dieser Abschnitt eröffnet einen Raum für Diskussion und Reflexion über die Zukunft der Kreativität und der Künstlichen Intelligenz.

Das Ziel

„Promptologie 2“ versteht sich nicht nur als ein Lehrbuch, sondern auch als eine Einladung zur Teilnahme an einer fortlaufenden Diskussion über die Möglichkeiten, die sich an der Schnittstelle von Kreativität und Technologie eröffnen. Es ist ein Kompendium, das dazu anregt, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und die Zukunft der Kreativität aktiv mitzugestalten.

