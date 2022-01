TTArtisan M 90mm f/1,25 jetzt auch für Canon RF, Nikon Z, Sony E, Fuji GFX und Hasselblad X1D

Im September 2021 hatte TTArtisan mit dem TTArtisan M 90mm f/1,25 ein lichtstarkes Vollformatobjektiv mit Leica M-Bajonett vorgestellt. Für den Anschluss an Sony E-, Nikon Z-, Canon RF-, Fuji X- sowie L-Mount bietet der Hersteller passende Adapter an. In Kürze wird es das Objektiv aber auch für Canon RF, Nikon Z, Sony E, Fuji GFX und Hasselblad X1D in jeweils einer eigenen Version geben – und noch dazu deutlich günstiger. Mit Leica-M-Bajonett kostet es 949 Euro, mit den anderen Anschlüssen nur 599 Euro.

TTArtisan M 90mm f/1,25 mit Sony E-Bajonett

Das Objektiv hat eine Naheinstellgrenze von einem Meter und eignet sich für die Porträtfotografie und Available-light-Aufnahmen. Fokussierung und Blendenwahl erfolgen ausschließlich manuell.

Das optische System des Vollformatobjektivs beinhaltet 11 Linsenelemente in 7 Gruppen. Sein Gehäuse ist aus Metall gefertigt und in der Nähe des Bajonetts mit einer 1/4-Zoll- Gewindehülse ausgestattet, mit der das 1013 Gramm schwere Objektiv an einer Wechselplatte befestigt werden kann. Das TTArtisan M 90mm f/1,25 ist 77 Millimeter lang und hat einen Durchmesser von 82 mm. An der Gehäusefront befindet sich ein 77-Millimeter-Filtergewinde. Der Objektivdeckel fungiert gleichzeitig als Gegenlichtblende.

Der empfohlene Verkaufspreis für das TTArtisan M 90mm f/1,25 beträgt 949 Euro. Die oben genannten Objektivadapter kosten jeweils 39,50 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Vertriebspartners B.I.G und auf den Seiten des Herstellers.

Technische Daten