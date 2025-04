Apple Intelligence: Viel Tamtam um eine KI-Luftnummer?

Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens ist die das, die Apple Intelligence. Während US-amerikanische Apple-Nutzer bereits munter mit „Apple Intelligence“ herumspielten, ließ Apple uns Europäer angeblich aus Angst vor regulatorischen Auflagen nur neidisch über den digitalen Teich blicken. Jetzt aber ist es so weit: Mit iOS 18.4 und macOS 15.4 schaltet Cupertino seine KI-Funktionen auch für uns frei. Die Fanfaren klangen schon im letzten Jahr laut, die Erwartungen waren – wie immer bei Apple – immens. Doch wer gehofft hatte, dass Tim Cook & Co. mal eben die Welt der kreativen KI neu erfinden, wird nach den ersten Gehversuchen ernüchtert feststellen: Das war mal wieder besonders viel heiße Luft. Das Ergebnis ist denn eher ein ziemlich laues Lüftchen entfacht. Insbesondere der als zentrales Element beworbene „Playground“ entpuppt sich weniger als gut ausgestattete Spielwiese, sondern eher als Sandkasten mit sehr überschaubarem Spielzeugangebot.

Endlich angekommen – und doch zu spät dran?

Man muss Apple ja lassen, dass sie sich Zeit nehmen. Während die Konkurrenz von OpenAI über Google bis Anthropic längst mit beeindruckenden Sprach- und Bildmodellen Fakten schuf, brütete man in Cupertino im Stillen Kämmerlein über der eigenen Vision von künstlicher Intelligenz. „Apple Intelligence“ sollte es richten, tief integriert ins Ökosystem, intuitiv bedienbar und natürlich – Privacy first! Die monatelange Verzögerung in Europa schürte die Neugierde nur noch mehr. Hat Apple die Zeit genutzt, um aus den Fehlern der anderen zu lernen und eine wirklich überlegene Lösung zu präsentieren? Oder bekommen wir nur einen späten Aufguss dessen, was anderswo längst Standard ist, garniert mit dem üblichen Apple-Marketing-Zuckerguss? Die erste Bilanz fällt leider sehr mager aus. Die Revolution findet diesmal zumindest nicht statt.

Playground: Apples KI-Sandkasten für Anspruchslose

Der Autor und sein Avatar aus der Apple Intelligence. Auf Ähnlichkeit kommt es scheinbar nicht an.

Im Zentrum der neuen KI-Welt steht der „Image Playground“, Apples Antwort auf Midjourney und Co. Wer allerdings die Flexibilität und Tiefe aktueller Modelle gewohnt ist, erlebt eine herbe Enttäuschung. Apples KI agiert oft erstaunlich mutlos, inhaltlich limitiert und bewegt sich ästhetisch dort, wo die anderen schon vor etwa zwei Jahren waren. Die Fähigkeit, längere Prompts anzunehmen, ist gar nicht erst vorgesehen, und auch wenn die Länge, beziehungsweise die Kürze passt, wird daraus noch nicht zwangsläufig ein Bild generiert. Von unkonventionellen Ideen wollen wir gar nicht sprechen. Die KI scheitert schon bei dem, was sie vermeintlich gut kann: Fotos in eine an Animationen erinnernde Ästhetik umwandeln. Wie man oben sieht, macht sie das zwar, aber nicht so, dass man die Vorgabe im Ergebnis wiederkennen würde. Das vorgeführte Beispiel ist kein Einzelfall, etwa 20 Versuche haben kein einziges ähnliches Bild hervorgebracht. Die Konklusion: Es ist vermutlich ein Feature, das ich einfach nur nicht verstehe.

Bildbearbeitung? Eher Bild-Kosmetik mit KI-Alibi

Und wie sieht es konkret bei der Bildbearbeitung aus, dem Metier, das uns bei DOCMA besonders am Herzen liegt? Ebenfalls ernüchternd. Die integrierten KI-Funktionen zur Bildmanipulation beschränken sich auf das Niveau einfacher Retusche-Apps. Objekte entfernen – das mag für den schnellen Urlaubs-Schnappschuss auf dem iPhone genügen. Wer aber ernsthaft Bilder bearbeitet, erwartet mehr Kontrolle, mehr Präzision und vor allem: bessere Ergebnisse. Die Qualität der generativen Füllungen oder Objektentfernungen reicht bei Weitem nicht an das heran, was spezialisierte Werkzeuge oder auch Adobes Firefly in Photoshop leisten. Von der kreativen Freiheit und der oft überraschenden Qualität eines Midjourney, Flux oder Stable Diffusion sind wir hier Lichtjahre entfernt. Apple verkauft uns simple „Optimierungen“ als intelligente Bildbearbeitung.

Apple hebt stets den Datenschutz hervor. Viele Berechnungen fänden „on-device“ statt, nur komplexere Anfragen würden an spezielle Apple-Server gesendet. Das ist löblich und im Grundsatz richtig. Doch drängt sich der Verdacht auf, dass der rigide Datenschutz auch als bequeme Ausrede für die mangelnde Leistungsfähigkeit dient. Muss man wirklich Performance und Funktionsumfang auf dem Altar der Privatsphäre opfern? Andere Anbieter zeigen, dass sich beides durchaus vereinbaren lässt – durch transparente Prozesse und Wahlmöglichkeiten für den Nutzer. Apple wählt hier scheinbar den einfacheren Weg: Weniger können, um weniger angreifbar zu sein. Ob das im Sinne der Anwender ist, die sich von KI echte Unterstützung erhoffen, darf bezweifelt werden.

Fazit: Viel Luft nach oben im Apple-KI-Universum

Ja, es ist erst der Anfang. Ja, Apple wird seine KI-Funktionen sicher weiterentwickeln. Aber der Start in Europa ist, gemessen an den Vorschusslorbeeren und der langen Wartezeit, einfach blamabel. Für Fotografen, Promptografen und Bildbearbeiter bietet Apple Intelligence aktuell kaum nennenswerten Mehrwert. Die Funktionen sind zu rudimentär, die Ergebnisse oft nicht überzeugend. Apples KI-Löwe, der im Marketing so laut brüllte, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein noch recht zahnloses Kätzchen, das im großen KI-Zirkus erst noch lernen muss, wirklich zu beeindrucken.