Kompakt, leicht und preiswert: Canon RF 45mm F1.2 STM

Johannes Wilwerding
1 Minute Lesezeit

Canon erweitert sein sogenanntes Enthusiasten-Sortiment um eine kompakte und lichtstarke Festbrennweite. Mit einem Gewicht von 346 Gramm zählt das rund 500 Euro teure Objektiv für anspruchsvolle Hobbyfotografen zu den Leichtgewichten seiner Klasse. Zudem ist es das lichtstärkste RF-Objektiv dieser Preisklasse. Die große Blendenöffnung von f/1.2 erlaubt Aufnahmen mit sehr geringer Schärfentiefe und Aufnahmen bei wenig Licht, wobei die 9-Lamellen-Irisblende zu einem besonders weichen und runden Bokeh beiträgt.

Das optische System des Vollformatobjektivs besteht aus 9 Elementen in 7 Gruppen, darunter ein asphärisches Element. Eine Super Spectra Vergütung reduziert Reflexionen und Streulicht. Der von einem Schrittmotor (STM) angetriebene Autofokus stellt laut Canon schnell, präzise und nahezu lautlos scharf. Die Naheinstellgrenze liegt bei 45 Zentimetern, wobei sich ein Vergrößerungsfaktor von 0,13 ergibt. Wichtig für Videoaufnahmen: Dank reduziertem Fokus-Breathing bleibt der Bildausschnitt beim Nachführen der Schärfe stabil.

Für den Wechsel zwischen Foto- und Videoaufnahmen bietet das RF 45mm F1.2 STM getrennte Ringe für die Fokussierung und die Steuerung zentraler Kameraeinstellungen. Zur Ausstattung gehören außerdem eine AF/MF-Umschalter sowie ein 67-Millimeter-Filtergewinde. Das Metallbajonett sorgt für eine langlebige Verbindung zur Kamera.

Weitere Informationen finden sie auf der Canon-Website.

