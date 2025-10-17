Lichtstark und preisgünstig: Viltrox AF 50mm F1.4 Pro für E-Mount

Der chinesische Hersteller Viltrox erweitert die Pro-Serie um das AF 50mm F1.4 Pro für E-Mount-Vollformatkameras. Die Brennweite von 50 Millimetern zählt zu den Klassikern der Fotografie und bietet einen Bildwinkel, der dem Blickfeld des menschlichen Auges entspricht. Mit einer Lichtstärke von F1.4 ermöglicht das Viltrox-Objektiv Aufnahmen bei wenig Umgebungslicht, gleichzeitig erlaubt die große Blendenöffnung das gezielte Freistellen von Motiven. Mit einem Preis von 619 Euro ist es im Vergleich zu den entsprechenden Objektiven von Sigma und Sony sehr günstig.

Das optische Design umfasst 15 Linsenelemente in elf Gruppen, darunter darunter 3 ED-, 8 HR- und 1 U-ASP-Element (Ultra Asperical Element). Die Speziallinsen sollen Abbildungsfehler minimieren und für hohe Schärfe bis in die Bildecken sorgen. Eine Mehrschichtvergütung auf den Glasflächen reduziert Reflexionen und Geisterbilder und trägt zu kontrastreichen Aufnahmen bei. Für die automatische Scharfstellung beim Fotografieren und Filmen sorgt ein leiser und schneller VCM-Motor. Die Naheinstellgrenze liegt bei 45 cm. Für Videoaufnahmen wurde das Fokus-Breathing minimiert.

Beim Gehäuse des 800 Gramm schweren Objektivs setzt Viltrox auf eine robuste Metallkonstruktion mit wetterresistenter Abdichtung. Das Frontelement ist wasserabweisend beschichtet. Für die Bedienung am Objektiv stehen ein Fokus- und ein Blendenring, eine anpassbare Fn-Taste, ein De-click-Schalter für den Blendenring und ein AF/MF-Umschalter zur Verfügung. Ein USB-Anschluss ermöglicht das Installieren von Firmware-Updates. An der Front befindet sich ein 77-Millimeter-Filtergewinde.

Das neue Viltrox AF 50mm F1.4 Pro kann derzeit im Shop von Rollei für 619 Euro vorbestellt werden und wird am 29.10.25 ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Viltrox.

Technische Daten: Viltrox AF 50mm F1.4 Pro für E-Mount