Godox Knowled Panels für Innen- und Außenaufnahmen

Godox erweitert die professionelle KNOWLED-Serie um zwei neue LED-Panels: die P600R Hard P4 mit 600 Watt und die P1200R Hard P8 mit 1200 Watt. Beide Leuchten eignen sich für Film-, Broadcast- und Live-Produktionen, die hohe Lichtleistung und zuverlässige Steuerung im Studio und on location verlangen.

Die P600R und P1200R liefern bis zu 161.000 Lux in einem Meter Abstand bei 5600 Kelvin und einem Abstrahlwinkel von 55 Grad. In der Praxis lassen sich damit große Sets, Bühnen oder Außenmotive aus einer Distanz so ausleuchten, dass etwa eine komplette Talkshow-Bühne oder ein Konzert-Setup mit wenigen Einheiten tragfähig beleuchtet wird. Der Farbtemperaturbereich (CCT) reicht von 1800 bis 10.000 Kelvin, die Helligkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 100 Prozent regeln.

Die Panels arbeiten als Full-Color-Leuchten mit segmentierter Ansteuerung: Die P600R bietet vier Pixel-Zonen, die P1200R acht. So entstehen über Pixel-Mapping dynamische Effekte, farbige Verläufe oder separat animierte Bereiche innerhalb einer Leuchte. Neben klassischen Funktionen als Hauptlicht können die Panels etwa Flammen- oder Kerzenlicht simulieren; neue Effektmodi wie „Candle“ und „Fire“ ermöglichen realistische, bewegte Lichtstimmungen.

Bei der Farbwiedergabe versprichen die Panels eine hohe Präzision. Der Farbwiedergabeindex CRI („Color Rendering Index“) liegt beim P600R bei etwa 96, beim P1200R bei etwa 97. Der TLCI („Television Lighting Consistency Index“), der sich speziell an TV- und Broadcast-Anforderungen orientiert, erreicht rund 98. Der TM-30 RF, ein modernerer Indikator für Farbwiedergabe, liegt bei etwa 95. (Das Technical Memorandum TM-30 der Illuminating Engineering Society (IES) ist ein fortschrittlicheres und detaillierteres Verfahren als der herkömmliche Color Rendering Index (CRI), um zu bewerten, wie Farben unter einer bestimmten künstlichen Lichtquelle im Vergleich zu einer natürlichen Referenzquelle (wie dem Sonnenlicht) erscheinen.) Giodox verspricht sollen Hauttöne neutral und ohne Farbstiche erscheinen, abruptes Einbrechen einzelner Spektralbereiche soll vermieden werden.

Ein zentrales Merkmal ist das einstellbare Diffusionssystem. Innerhalb weniger Sekunden lässt sich die Lichtcharakteristik von einem harten, klar gerichteten Licht zu einem weicheren, cineastischen Look verändern. Die Leuchte kompensiert dabei Farbschwankungen und passt die Farbtemperatur automatisch an, um eine konsistente Wiedergabe zu halten. Diese Flexibilität erleichtert etwa den Wechsel von einem markanten Kantenlicht auf ein weiches Beauty-Licht, ohne das Setup grundsätzlich umzubauen.

Für die Ansteuerung stehen mehrere professionelle Schnittstellen zur Verfügung: Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät oder über DMX (Digital Multiplex), CRMX (drahtlose DMX-Übertragung), Ethernet und Bluetooth. Zusätzlich integriert Godox die Steuerung in die KNOWLED-App, über die sich komplexe Setups aus der Distanz konfigurieren lassen.

Beide Modelle sind nach IP65 klassifiziert, was einen Schutz gegen Staub und Strahlwasser bedeutet. Damit eignen sie sich auch für Außenaufnahmen bei schwierigen Wetterbedingungen, etwa bei Regen oder Staubentwicklung am Set. Ein ausgefeiltes Thermomanagement soll die Leistung auch bei längeren Einsätzen stabil halten. Ein Zubehörsystem unterstützt schnelle Montage und flexible Lichtführung, etwa mit Modifikatoren für gerichtetes oder stark diffuses Licht.

Die Godox KNOWLED P600R Hard P4 kostet 2.500 Euro (UVP), die P1200R Hard P8 liegt bei 5000 Euro (UVP). Beide Modelle sollen in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Godox-Website.