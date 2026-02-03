Godox V1 mid – Kompakter Rundkopfblitz für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System und Panasonic

Mit dem Godox V1 mid erweitert der Hersteller die V1-Reihe um einen weiteren Rundkopfblitz. Der neue Aufsteckblitz kombiniert leistungsstarke Blitztechnik mit einer kompakten Bauweise für den mobilen Einsatz. Der V1 mid bietet eine Blitzleistung von 55 Ws und ist damit schwächer als der klassische V1 mit seinen 76 Ws, dafür aber auch leichter und kompakter.

Im Kern arbeitet der Blitz mit dem Godox Optical System, das eine gleichmäßige, weiche Ausleuchtung im gesamten Bildfeld ermöglicht. Die optische Konstruktion sorgt für natürlich wirkende Lichtverläufe, wie man sie von Studiolicht kennt, allerdings in einem deutlich kleineren Format. Der runde Blitzkopf lässt sich von 0 bis 330 Grad drehen und zwischen –7 und 120 Grad neigen, was flexibles Bouncen an Decke, Wand oder Reflektionsflächen erlaubt – etwa, um Hauttöne sanft auszuleuchten oder Spitzlichter gezielt abzumildern.

Der Lithium‑Ionen‑Akku mit 7,2 Volt und 2.200 Milliamperestunden ist wechselbar und wird über USB‑C geladen. Eine Akkuladung reicht für rund 650 Blitze bei voller Leistung. Die Recyclingzeit liegt bei maximal 1,7 Sekunden, wodurch der Blitz auch bei Serienaufnahmen zuverlässig mithalten dürfte. Neben dem TTL‑Automatikmodus (Through‑the‑Lens‑Messung) stehen manuelle und Multi‑Modi zur Verfügung. Der High‑Speed‑Sync‑Betrieb erlaubt kurze Verschlusszeiten bis 1/8000 Sekunde, während die Synchronisation wahlweise auf den ersten oder zweiten Verschlussvorhang erfolgen kann.

Dank der integrierten 2,4‑Gigahertz‑Funksteuerung ist die drahtlose Ansteuerung über bis zu 70 Meter Distanz möglich. Damit kann der V1 mid als Sender oder Empfänger in ein bestehendes Godox‑Funksystem eingebunden werden – vom Einzelblitz‑Setup bis hin zur mehrteiligen Studioeinrichtung. Zur Vorabkontrolle der Ausleuchtung ist ein LED‑Einstelllicht mit 2 Watt Leistung und 5.300 Kelvin Farbtemperatur vorhanden.

Das rückseitige Touch-Display des Godox V1 mid erlaubt die schnelle Anpassung aller Einstellungen. Es zeigt den aktuellen Blitzmodus (TTL, Manuell oder Multi), die eingestellte Leistung, die Zoomstellung des Kopfes, den aktiven Funkkanal sowie die gewählte Blitzgruppe an.

Über das Display lassen sich außerdem High-Speed-Synchronisation, Synchronisation auf den ersten oder zweiten Verschlussvorhang, die Einstellungen für das 2,4‑Gigahertz‑Funkmodul (Kanäle, Gruppen, ID) und die LED‑Einstelllampe kontrollieren und anpassen. Es lässt sich einfach ablesen, ob der Blitz als Sender oder Empfänger arbeitet und mit welcher Leistung er in welchem Setup eingebunden ist – etwa wenn mehrere Blitze im Raum verteilt sind.

Godox bietet den Blitz in fünf Versionen an: V1 mid C für Canon, V1 mid N für Nikon, V1 mid S für Sony, V1 mid F für Fujifilm sowie V1 mid O für OM System und Panasonic. Alle Varianten sind TTL‑kompatibel; die Sony‑Ausführung unterstützt zusätzlich die Synchronisation mit Global‑Shutter‑Kameras.

Der Rundkopf ist vollständig kompatibel mit dem magnetischen Godox AK‑R1‑Zubehörsystem, zu dem unter anderem Diffusoren und Wabenvorsätze gehören. Über eine passende Halterung lässt sich der Blitz zudem mit Bowens‑Zubehör kombinieren – ein praktisches Detail, wenn der Aufsteckblitz Teil eines größeren Studio‑Set‑ups wird.

Der Godox V1 mid soll laut Hersteller in Kürze im Fotofachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 190 Euro.