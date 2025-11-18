Godox bringt modulares Kamera-Blitzsystem mit TTL- und HSS-Unterstützung

Godox präsentiert mit der Kombination aus einem Aufsteckblitz und einem separaten Blitzauslöser eine modulare Lösung für Fotografen auf den Markt, die unterschiedliche Kamerasysteme nutzen. Das Duo besteht aus dem Godox iT32 iFlash und dem X5 TTL Wireless Flash Trigger. Letzterer ist in verschiedenen Ausführungen für Canon, Nikon, Sony, Fujifilm und OM System erhältlich. Die Kombination unterstützt TTL („Through The Lens“) und HSS („High Speed Sync“).

Der X5 fungiert wahlweise als Hotshoe auf der Kamera, indem er die Verbindung zwischen Kamera und Blitz mit elektrischen Kontakten herstellt, oder als Funksender, wenn der Blitz abseits der Kamera eingesetzt wird. Sobald der iT32 abgenommen wird, schaltet der X5 automatisch in den Sendermodus und steuert den Blitz oder mehrere Godox-Blitze, ohne dass ein Pairing nötig wäre. Das erleichtert den schnellen Wechsel zwischen direktem Kamerabetrieb und entfesseltem Licht. Wer etwa eine Person beim Gehen begleitet und anschließend eine Off-Camera-Lichtsituation einrichtet, kann dies ohne Unterbrechung tun – der X5 übernimmt den Rollenwechsel selbstständig. Bei gemeinsamer Verwendung fungieren iT32 und X5 als Master-Einheit, um mehrere Godox-Blitze gleichzeitig innerhalb des drahtlosen 2,4-GHz-X-Systems von Godox auszulösen.

Der iT32 zeigt auf seinem Touchdisplay die jeweils angeschlossene X5-Version an, inklusive Akkuinformationen. Die magnetische Verbindung zwischen beiden Komponenten rastet laut Godox spürbar ein und ist leicht zu lösen, was beim Umbau während einer Produktion Zeit spart.

Mit einer Leitzahl von rund 18 bei ISO 100 liefert der iT32 Leistung für Alltagssituationen wie Innenräume, kleinere Produktmotive oder Portraits im Gegenlicht. Das integrierte LED-Einstelllicht hilft beim Abschätzen des späteren Effekts – etwa wenn eine Reflexfläche betont oder ein Schatten aufgefächert werden soll. Die Funkreichweite beträgt bis zu 80 Meter, bei getrennter Auslösung rund 20 Meter.

Das System fügt sich vollständig in das Godox-Ökosystem ein und ist per USB-C aufladbar. Der iT32 kostet 100 Euro. Die X5-Trigger gibt es einzeln: Das Sony-Modell liegt bei 25 Euro, die Versionen für Canon, Nikon, Fujifilm sowie OM System/Panasonic jeweils bei 20 Euro. Im Godox-Shop von Amazon gibt es die Sets aktuell für 102 bzw. 107 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Godox.