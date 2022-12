Weihnachts-Promotion: Mit den Angeboten von Datacolor bis zum 31.12.2022 bis zu 110 EUR sparen

Der Farbmanagementspezialist Datacolor bietet im Rahmen seiner Weihnachts-Promotion eine Vielzahl an Spyder-Produkten für Fotografen zu attraktiven Konditionen an. So können Sie beim Kauf eines SpyderX Elite bis zu 110 Euro sparen. Ebenfalls deutlich günstiger sind während des Aktionszeitraums der SpyderX Pro, das neueste Mitglied der Datacolor-Produktfamilie, das Kamerakalibrier-Tool Spyder Checkr Photo und die vielseitigen Toolkits SpyderX Photo Kit sowie SpyderX Create Kit.

Die Angebote gelten noch bis zum 31.12.2022 und sind über den Datacolor Online-Shop zu beziehen.

Ein kalibrierter Monitor hilft Geld zu sparen und ist Dreh- und Angelpunkt bei der Weiterbearbeitung von Bildern

Bevor man mit der Bildbearbeitung beginnt, sollte man seinen Monitor kalibrieren. Denn nur auf einem kalibrierten Monitor kann man beurteilen, welche Farben auch wirklich in der Bilddatei stecken. Gibt der Softproof eines zu druckenden Bildes auch wirklich das wieder, was das Druckverfahren vorgibt zu können? Sind die Farben eines Videos auch wirklich korrekt? Am Ende steht immer eine Investition in Papier, Tinte oder auch eine Bestellung bei einem Fotoprint-Service und mit einem kalibrierten Monitor steigt die Zuversicht, das gewünschte Ergebnis in den Händen halten zu können.

Ein Auszug der Angebotsprodukte

SpyderX Pro ‒ zur Monitorkalibrierung für engagierte Fotografen und Designer Für Fotografen und Designer, die eine schnelle, präzise und einfache Monitorkalibrierung wünschen, die ihnen bei der Umsetzung ihrer kreativen Ideen hilft.

Angebotspreis: 129,00 € inkl. MwSt. (UVP 179,00 €)

SpyderX Elite ‒ zur Monitorkalibrierung für Experten, Profi-Fotografen und Videografen Für professionelle Fotografen und Videografen, die das umfassendste Werkzeug zur Monitorkalibrierung für eine maximale Kontrolle ihres Farb-Workflows suchen. Zur Abstimmung mehrerer Monitore sowie zur Kalibrierung von Beamern geeignet.

Angebotspreis: 169,00 € inkl. MwSt. (UVP 279,00 €)

Spyder Checkr Photo – zur Abstimmung mehrerer Kamerasysteme aufeinander

Fotografiert man ein Event mit mehreren Kameras, vielleicht sogar noch mit dem Smartphone und einer Drohne oder Actioncam, weiß man es zu schätzen, wenn am Ende alle Bilder farblich wie aus einem Guss aussehen. Spyder Checkr Photo zur Kamerakalibrierung hilft dabei, alle Systeme auf dieselbe Farbreferenz auszurichten.

Angebotspreis: 99,90 € inkl. MwSt (UVP 119,00 €)

SpyderX Photo Kit ‒ der Farbmanagement-Koffer zur Bildoptimierung – Top Seller Alles in einem praktischen und kostengünstigen Paket, was man zur Optimierung seiner Bilder benötigt: für präzise Farben, Tiefe und Details von der Aufnahme bis zur digitalen Nachbearbeitung. Monitorkalibrierung durch den SpyderX Elite sowie Farbabgleich einer Kamera oder ganzer Kamerasysteme in Fotografie und Video durch den Spyder Checkr 24. Der Spyder Checkr 24 ist zum besseren Farbabgleich in die beliebte Videoschnitt-Freeware Black Magic Da Vinci Resolve implementiert. Das Set beinhaltet: SpyderX Elite, Spyder Checkr 24, Spyder Cube Angebotspreis: 199,00 € inkl. MwSt. (UVP 299,00 €)

Zudem gelten Sonderpreise für SpyderX Studio, SpyderX Create Kit, Spyder Print, Spyder Capture Pro, Spyder Checkr, Spyder Checkr24, Spyder Lenscal, Spyder Cube sowie die gesamte ColorReader-Familie der digitalen Farbfächer und Farbberatung.

Die Weihnachts-Angebote von Datacolor finden Sie hier.