Perfektes Farbmanagement für Fotografen – jetzt mit den Datacolor Frühlingsangeboten sparen

Monitor- und Kamerafarbkalibrierung sowie Druckerprofilierung sind wichtige Grundlagen für das Farbmanagement in der Fotografie. Die Produkte von Datacolor helfen genau dabei und stellen sicher, dass in allen Schritten von der Aufnahme bis zum Ausdruck Farben korrekt dargestellt und konsistent wiedergegeben werden. Sie ermöglichen so eine perfekte Erfassung und farbrichtige Bearbeitung von Aufnahmen der farbenfrohen Frühlingszeit.

Datacolor bietet ab sofort bis zum 30.04.2023 Frühlingssonderpreise für verschiedene SpyderX-Produkte an. Im Rahmen des Frühlingsangebots können Kunden beim Kauf bis zu 110 € bei beliebten Monitorkalibrierungslösungen wie dem SpyderX Pro oder dem SpyderX Elite sparen.

Folgende Angebote sind über den Datacolor Online-Shop zu beziehen:

SpyderX Pro ‒ Monitorkalibrierung für engagierte Fotografen und Designer

Der SpyderX Pro ermöglicht eine schnelle, präzise und einfache Monitorkalibrierung.

129 € inkl. MwSt. (statt 179 €)

SpyderX Elite ‒ Monitorkalibrierung für Experten, Profi-Fotografen und Videografen

Das umfassendste Werkzeug zur Monitorkalibrierung für eine maximale Kontrolle des Farb-Workflows, zur Abstimmung mehrerer Monitore sowie zur Kalibrierung von Beamern.

169 € inkl. MwSt. (statt 279 €)

SpyderCheckr Photo – Kamerakalibrierung für Fotografen

Kamera-Farbkalibrierung mit Farbtargets mit ultra-matter Oberfläche für unvergleichliche Farbgenauigkeit und -tiefe.

79,99 € inkl. MwSt. (statt 119 €)

SpyderX Photo Kit ‒ Farbmanagement-Koffer zur Bildoptimierung

Alles in einem praktischen und kostengünstigen Paket: Spyder Checkr 24 zum Kamerafarbabgleich bei Fotografie und Video, Spyder Cube zur Bestimmung von Weißabgleich, Belichtung und Kontrast sowie SpyderX Elite zur Monitorkalibrierung.

199 € inkl. MwSt. (statt 299 €)

ColorReader EZ – Farbabstimmung bei Fotoshootings

Farbscanner mit präziser Angabe von Farbwerten, Anzeige passender Savage Universalhintergrundfarben und nächstgelegener Markenfarben sowie Vorschlägen harmonischer Farbschemata.

49,99 € inkl. MwSt. (statt 69,99 €)

Hier geht es zu den Angeboten.