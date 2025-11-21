Softwareupdate für SpyderPRO: Erweiterte Hardwareunterstützung und neue Funktionen

Datacolor hat eine neue Version der SpyderPro-Software veröffentlicht. Die Software unterstützt jetzt ultrahelle Displays mit bis zu 12.000 Nits, darunter aktuelle Technologien wie OLED, QD-OLED, Mini-LED und Apples Liquid Retina XDR. Damit passt sie sich an die hellsten und kontrastreichsten Bildschirme an, die in der professionellen Bildbearbeitung und Videopostproduktion zum Einsatz kommen.

Ein zentrales neues Feature ist der Export von 3D-LUT-Dateien im .cube-Format. 3D Lookup Tables (3D-LUTs) dienen der präzisen Farbanpassung und sind für Videomonitoring und Kinosysteme unverzichtbar. Mit diesem Export eröffnet SpyderPro eine kostengünstige Möglichkeit, professionelle Video- und Kinoproduktionen exakt zu kalibrieren.

Die Device Preview Plus-Funktion ermöglicht eine realistische Simulation, wie Bilder und Videos auf unterschiedlichen Endgeräten und im Druck dargestellt werden. Das Interface zeigt mehrere Geräte nebeneinander, erlaubt Pixel-Sampling und Stapelkonvertierungen sowie erweiterte Bildbearbeitung und Exportoptionen. So können Nutzer den Farbeindruck auf Smartphones, Monitoren und Druckmedien direkt vergleichen.

Neu ist auch die Möglichkeit, einen Lichtmesser zu integrieren, der sich mit dem Datacolor LightColor Meter und anderen luxfähigen Geräten synchronisiert. Damit passt die Software die Kalibrierung dynamisch an die aktuelle Umgebungsbeleuchtung an. Dies gewährleistet präzise Farbtreue, selbst wenn sich das Licht im Arbeitsraum verändert.

Eine weitere Neuerung ist die Einbettung von Content Credentials gemäß dem C2PA-Standard (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Diese Technologie sichert Informationen über Urheberschaft, Bearbeitungshistorie und Dateiherkunft direkt in der digitalen Datei. In Zeiten, in denen KI-generierte Inhalte zunehmend verbreitet sind, bietet das mehr Transparenz und Schutz kreativer Arbeit.

Das Update ist für bestehende SpyderPro-Anwender kostenlos. Wer eine ältere Spyder-Variante wie SpyderExpress, SpyderX oder Spyder X2 nutzt, kann die neue Version zu einem ermäßigten Preis erwerben. Weitere Informationen zur SpyderPRO Software finden Sie auf den Internetseiten von datacolor.

