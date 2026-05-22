ON1 präsentiert ON1 Photo Raw 2026.4 mit KI-Modul zur Bildrestaurierung und neuem Home-Modul

ON1 hat eine neue Version seiner Raw-Software für macOS und Windows veröffentlicht. Photo RAW 2026.4 bringt mit „Restore AI“ ein KI-gestütztes Modul zur Restaurierung alter Fotos, ein überarbeitetes Startmodul namens „Home“ sowie Performance-Optimierungen und zusätzliche Objektivprofile mit. Das Update steht allen Besitzern von ON1 Photo RAW 2026 ohne Aufpreis zur Verfügung.

„Restore AI“ exklusiv für MAX-Version

Das neue Modul „Restore AI“, über dessen Ankündigung wir Ende März berichteten, bleibt Nutzern von ON1 Photo RAW MAX und ON1 Photo Studio vorbehalten. Es ist für die Bearbeitung technisch problematischer Bilder gedacht – etwa verblasste Papierabzüge, beschädigte Scans oder frühe Smartphone-Aufnahmen mit geringem Detailumfang – und integriert KI-basierte Werkzeuge.

Die Funktion schärft weiche Bilder, rekonstruiert feine Strukturen und reduziert Bildrauschen. Optional ergänzt die KI simuliertes Filmkorn, um restaurierte Bilder weniger künstlich wirken zu lassen. Darüber hinaus kann Restore AI verblasste Farben auffrischen, Farbstiche korrigieren und Schwarzweiß-Aufnahmen kolorieren. Anwender behalten dabei Zugriff auf klassische Regler für Tonwerte, Farbtemperatur, Sättigung und Farbton.

Laut ON1 erkennt das System Gesichter automatisch und versucht, deren Ausdruck und Charakter trotz starker Eingriffe zu erhalten. Gleichzeitig weist der Hersteller darauf hin, dass Porträts die größte Herausforderung darstellen. Ergebnisse wirkten häufig bereits nach der automatischen Analyse überzeugend, profitierten aber oft von zusätzlicher manueller Nachbearbeitung.

Zusätzliche Eingriffe erfolgen über Texteingaben. Damit lassen sich unter anderem Farbgebung, Hintergrundunschärfe oder bestimmte Bildbereiche gezielt beeinflussen. Auch größere Serien verarbeitet das Modul stapelweise, einschließlich digitalisierter Negative. Die Funktion integriert sich dabei in bestehende Verwaltungs- und Exportwerkzeuge von Photo RAW. Die eigentliche Berechnung läuft cloudbasiert, um rechenintensive Prozesse vom lokalen Rechner auszulagern.

Neues „Home“-Modul als zentrale Startansicht

Alle Nutzer von Photo RAW 2026 erhalten – auch in der Basisversion – das neue „Home“-Modul. Die Startansicht bündelt zentrale Funktionen wie „Foto öffnen“, „Ordner durchsuchen“ und „Von Gerät importieren“. Zusätzlich listet sie zuletzt bearbeitete Bilder, Ordner und Alben auf und bindet Neuigkeiten sowie Lerninhalte ein.

ON1 will damit den Einstieg in laufende Projekte beschleunigen und den Zugriff auf häufig genutzte Funktionen vereinfachen.

Mehr Tempo im Browse- und Edit-Modul

Nach Angaben des Herstellers arbeitet außerdem der Browse-Modus spürbar schneller. Vorschaubilder großer Bildserien sollen nahezu verzögerungsfrei geladen werden, das Scrollen reagiere flüssiger. Gleichzeitig passt die Software die Darstellung der Thumbnails an, sodass mehr Bilder gleichzeitig sichtbar bleiben.

Auch das Kontextmenü wurde überarbeitet und fällt nun kompakter aus. Im Edit-Modul sollen lokale Anpassungen – etwa Pinsel- und Maskierungsarbeiten – schneller reagieren und weniger Arbeitsspeicher belegen.

Darüber hinaus ergänzt ON1 die Unterstützung von Objektivprofilen, behebt Fehler und optimiert die Stabilität der Software. Nutzer von ON1 Photo RAW 2026 erhalten sämtliche Aktualisierungen der 2026er-Generation ohne zusätzliche Kosten. Das Modul „Restore AI“ sowie die Verfügbarkeit als Photoshop- und Lightroom-Plug-in bleibt jedoch exklusiv der MAX-Version vorbehalten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von ON1.