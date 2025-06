Training Data Creator: KI-Futter produzieren statt kreativ zu fotografieren?

Die generative Bilderzeugung durch Künstliche Intelligenz ist nicht weniger als eine Revolution für alle, die visuell arbeiten. Doch während die einen noch über die faszinierenden Möglichkeiten staunen, die Systeme wie Midjourney, DALL-E oder Stable Diffusion eröffnen, ringen andere bereits mit den existenziellen Fragen, die diese Technologien aufwerfen. Im Zentrum der Debatte: Wer liefert in Zukunft das Futter für die unersättlichen Algorithmen? Ein Heer von Training Data Creators? Droht uns eine visuelle Monokultur? Und erleben wir gerade eine beispiellose Umverteilung von Wertschöpfung zulasten der Kreativen? Fragen, die tief in die Struktur der professionellen Fotografie und Bildbearbeitung eingreifen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, auch wenn sie mit Vorsicht zu genießen sind, da die Dynamik enorm ist. Bereits Anfang 2024 berichtete die britische Society of Authors, dass 26 Prozent der Illustratoren Aufträge an KI-Systeme verloren hätten und 37 Prozent über spürbare Einkommensrückgänge klagten. Parallel dazu prognostizieren Marktbeobachter dem globalen Markt für KI-generierte Bilder bis 2030 ein Volumen von über 0,9 Milliarden US-Dollar. Ein Kuchen, von dem sich die Tech-Konzerne die größten Stücke sichern wollen, während die ursprünglichen Bildautoren oft leer ausgehen.

Die Qualität und der Umfang der Trainingsdaten sind der Flaschenhals für die Leistungsfähigkeit jeder KI. Wer also künftig die Abermillionen Bilder bereitstellt, die für das Anlernen und Verfeinern der Modelle benötigt werden, besetzt eine Schlüsselposition. Große Stockfoto-Agenturen wie Shutterstock, Adobe Stock und auch Plattformen wie Wirestock haben diesen Trend längst erkannt. Sie positionieren sich als Intermediäre und bieten Fotografen und Bildkünstlern an, ihre Werke für das KI-Training zu lizenzieren. Die Vergütungsmodelle sind dabei oft intransparent und die Erlöse für die Urheber meist deutlich geringer als bei klassischen Bildlizenzen.

Gleichzeitig etabliert sich ein neues Berufsbild: der „Training Data Creator“ oder Kurator für KI-Trainingsdatensätze. Diese Spezialisten liefern nicht einfach nur Masse, sondern Klasse: hochauflösende, präzise verschlagwortete, stilistisch diverse und vor allem rechtlich unbedenkliche Bilddaten. Es geht um die gezielte Aufbereitung von Material, das Algorithmen hilft, spezifische Ästhetiken, Objekte oder Kompositionen zu „verstehen“ und zu reproduzieren. Anbieter wie Moonvalley, die sich auf KI-Videogenerierung spezialisiert haben, gehen bereits dazu über, Trainingsmaterial direkt und exklusiv von Filmstudios und Rechteinhabern zu lizenzieren – ein Weg, der angesichts der zunehmenden Urheberrechtsdebatten Schule machen könnte.

Die Gefahr der visuellen Verarmung

Die Fokussierung auf bereits existierende, millionenfach im Netz verfügbare Bildwelten birgt jedoch eine nicht zu unterschätzende Gefahr: die visuelle Stagnation, ja sogar eine Verarmung. Wenn KI-Systeme primär mit dem gefüttert werden, was bereits populär und weit verbreitet ist, lernen sie vor allem, dieses zu imitieren und zu rekombinieren. Echte Innovation, das Brechen mit Sehgewohnheiten, das Entwickeln neuer visueller Sprachen – all das droht auf der Strecke zu bleiben. Es entsteht eine Art kreativer Echokammer, in der Algorithmen die statistisch wahrscheinlichsten Bildlösungen generieren, basierend auf dem Input der Vergangenheit.

Diese Tendenz zur Homogenisierung könnte durch die schiere Masse an KI-generierten Bildern noch verstärkt werden. Studien deuten darauf hin, dass Märkte, auf denen KI-generierte Bilder angeboten werden, eine signifikant höhere Anzahl aktiver Anbieter verzeichnen. Was zunächst nach Vielfalt klingt, kann schnell in eine Nivellierung des Durchschnitts münden. Für professionelle Fotografen und Bildbearbeiter, deren Expertise oft gerade in einer unverwechselbaren Handschrift und originellen Bildsprache liegt, ist dies eine bedenkliche Entwicklung. Ihre über Jahre entwickelte Ästhetik wird potenziell zur Massenware, reproduzierbar auf Knopfdruck.

Tektonische Verschiebungen: Die Ökonomie des Bildes im Umbruch

Die ökonomischen Verwerfungen, die wir derzeit beobachten, sind fundamental. Es geht nicht nur um einzelne verlorene Aufträge, sondern um eine tiefgreifende Umverteilung von Wertschöpfung und eine Neudefinition von geistigem Eigentum im digitalen Zeitalter. Kreative haben über Jahrzehnte Bildarchive und visuelle Stile geschaffen, die nun – oft ohne ihre explizite Zustimmung oder angemessene Kompensation – als Grundlage für kommerziell erfolgreiche KI-Modelle dienen.

Diese Umverteilung findet auf mehreren Ebenen statt:

Direkte Einkommensverluste: Aufträge für Illustrationen, Stockfotografie oder auch Produktvisualisierungen gehen an KI-Systeme verloren oder werden nur noch zu deutlich geringeren Honoraren vergeben. Fehlende Vergütung für Trainingsdaten: Die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke als Trainingsmaterial erfolgt oft ohne Lizenzierung und Bezahlung der Urheber. Preisverfall: Das massenhafte Angebot an KI-generierten Bildern setzt die Preise für visuelle Inhalte generell unter Druck.

Die juristische Auseinandersetzung hat jedoch längst begonnen. Ein vielbeachtetes Urteil eines Bundesgerichts in Delaware gegen einen KI-Entwickler wegen der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke ohne Lizenz hat Signalwirkung. Weltweit sind zahlreiche Klagen von Künstlern, Verlagen und Nachrichtenagenturen gegen KI-Unternehmen anhängig. Der Ausgang dieser Verfahren wird maßgeblich darüber entscheiden, wie die Spielregeln in Zukunft aussehen.

Jenseits der Algorithmen: Neue Rollen für visuelle Profis

Trotz der unbestreitbaren Herausforderungen eröffnen sich mit dem Training Data Creator neue Betätigungsfelder für Fotografen und Bildbearbeiter, die bereit sind, sich den veränderten Bedingungen anzupassen. Der Bedarf an qualitativ hochwertigem, ethisch einwandfreiem und präzise aufbereitetem Trainingsmaterial wird weiter steigen. Hier können Fotografen mit ihrem geschulten Auge und technischen Know-how punkten, indem sie nicht nur Bilder liefern, sondern kuratierte Datensätze für spezifische KI-Anwendungen anfertigen.

Jenseits des Training Data Creators wandelt sich die Rolle des Fotografen möglicherweise hin zum „Creative Director“ für KI-Systeme. Es geht weniger um die Bedienung der Kamera als um die präzise Formulierung von Prompts, die Auswahl und Verfeinerung der KI-generierten Ergebnisse und die Integration dieser Elemente in komplexe visuelle Konzepte. Die Expertise in Bildkomposition, Lichtführung, Farbpsychologie und Postproduktion bleibt entscheidend, verlagert sich aber auf eine Metaebene. Die Fähigkeit, KI-generierte Rohfassungen zu anspruchsvollen Endprodukten zu veredeln, wird zu einer gefragten Kompetenz. Ausblick: Evolution statt Kapitulation

Die aktuelle Entwicklung als simplen „Raubzug“ zu bezeichnen, greift zu kurz, auch wenn die Sorgen vieler Kreativer mehr als berechtigt sind. Wir erleben eine technologisch getriebene Evolution der visuellen Kommunikation, die neue Werkzeuge, aber auch neue Herausforderungen mit sich bringt. Diejenigen, die bereit sind, sich intensiv mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen, ihre Workflows anzupassen und die sich wandelnden Wertschöpfungsketten zu verstehen, werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Es geht darum, die KI nicht als Gegner, sondern als mächtiges Werkzeug zu begreifen, das – richtig eingesetzt – die eigenen kreativen Möglichkeiten erweitern kann. Die Zukunft der professionellen Bildgestaltung wird hybrid sein: eine intelligente Symbiose aus menschlicher Intuition, künstlerischer Vision und algorithmischer Potenz. Für Profis bedeutet das, am Ball zu bleiben, zu experimentieren und die eigene Rolle im kreativen Prozess immer wieder neu zu definieren.