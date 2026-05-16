Ein C2PA-Stempel, der lügt – und warum uns das intensiver beschäftigen sollte

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Mops im Cockpit eines Kampfjets zum Prüfstein für die Glaubwürdigkeit digitaler Echtheitssiegel werden würde? Das Bild, das im September 2025 durch die Foren von NikonRumors und DPReview geisterte, war nicht nur ein absurdes Kuriosum, sondern trug auch das begehrte C2PA-Siegel der Nikon Z6 III – ein Zertifikat, das eigentlich für unerschütterliche Bildauthentizität stehen sollte.

Doch gerade dieses Motiv entlarvte, wie trügerisch technische Gewissheiten sein können, wenn sie auf blinden Glauben statt auf kritisches Wissen treffen. Wer sich mit Content Credentials, Bildmanipulation und Medienkompetenz beschäftigt, erkennt: Die eigentliche Herausforderung beginnt dort, wo der Stempel aufhört.

C2PA: Das Versprechen der digitalen Herkunft

Die Coalition for Content Provenance and Authenticity, kurz C2PA, wurde im Februar 2021 unter dem Dach der Joint Development Foundation gegründet. Adobe, Arm, BBC, Intel, Microsoft und Truepic zählen zu den Gründungsmitgliedern, während Sony, Google und seit 2024 auch OpenAI im Lenkungsausschuss sitzen. Ziel der Initiative ist es, mit kryptografisch signierten Manifests und eingebetteten Content Credentials die Herkunft und Integrität digitaler Bilder nachvollziehbar zu machen.

Die Technik dahinter ist beeindruckend: X.509-Zertifikate für die digitale Signatur, SHA-256-Hashes für die Integrität, und ein Manifest, das dokumentiert, welches Gerät oder welche Software ein Bild wann signiert hat. Leica war 2023 der erste Kamerahersteller mit eingebauter C2PA-Unterstützung. Nikon, Canon und Fujifilm folgten. C2PA kann zwar nachweisen, dass eine Datei seit der Signatur nicht verändert wurde und von einem bestimmten Gerät stammt. Was C2PA nicht leisten kann: den Wahrheitsgehalt des Bildinhalts garantieren. Oder erkennen, ob ein Motiv inszeniert, KI-generiert oder aus dem Zusammenhang gerissen wurde.

Der Nikon-Fall: Wenn der Workflow zur Schwachstelle wird

Im September 2025 demonstrierte der Forennutzer Horshack, wie sich die C2PA-Implementierung der Nikon Z6 III mit Firmware v2.0 austricksen lässt. Der Trick erforderte zwei Kameras: Mit einer Z6 III ohne C2PA-Unterstützung wurde ein beliebiges – auch KI-generiertes – Motiv fotografiert, etwa der berühmte Mops im Cockpit. Die so entstandene NEF-Datei wurde auf die Speicherkarte einer zweiten Z6 III mit aktiviertem C2PA gelegt.

Über die Mehrfachbelichtungsfunktion akzeptierte die Kamera das fremde NEF als Overlay, kombinierte es mit einer eigenen Aufnahme und signierte das Ergebnis als authentisch. Das fertige JPEG bestand jede C2PA-Prüfung, obwohl der Hauptinhalt nie durch den Sensor der signierenden Kamera gegangen war. Horshack veröffentlichte die Details samt Beweisbild in den einschlägigen Foren. Nikon reagierte prompt: Am 5. September 2025 wurde der Nikon Authenticity Service ausgesetzt, am 21. September folgte der Widerruf aller bis dahin ausgestellten C2PA-Zertifikate. Die offizielle Kommunikation bestätigte die Schwachstelle in der Provenance-Funktion der Firmware v2.0 und erklärte sämtliche betroffenen Signaturen für ungültig.

Prozesssiegel statt Wahrheitsgarantie – und was das bedeutet

Der Fall zeigt, wie leicht sich selbst ausgefeilte technische Standards aushebeln lassen. Selbst wenn der Workflow nicht lückenlos verstanden und kontrolliert wird. C2PA ist ein Prozesssiegel: Es belegt, dass eine Datei seit der Signatur nicht verändert wurde und von einem bestimmten Gerät stammt. Es sagt aber nichts darüber aus, ob das Bild die Realität abbildet. Oder ob es inszeniert oder KI-generiert ist. Oder ob es im richtigen Kontext gezeigt wird. Wer das Siegel als Wahrheitsgarantie liest, verkennt die eigentliche Funktion. Für Medienproduzenten ist das eine Mahnung: Technik kann helfen, Vertrauen zu schaffen, aber sie ersetzt nicht das Wissen um die Grenzen und Möglichkeiten der Werkzeuge. Medienkompetenz, kritisches Hinterfragen und ein wacher Blick bleiben unverzichtbar, wenn es um Bildauthentizität und Content Credentials geht.

Die eigentliche Lektion des Mops-im-Cockpit-Falls ist nicht, dass Technik versagt hätte. Im Gegenteil: Die Richtung stimmt, und Standards wie C2PA sind ein wichtiger Schritt. Doch sie entfalten ihren Wert erst dann, wenn sie von Menschen genutzt werden, die wissen, was sie tun – und was sie nicht erwarten dürfen. Wer sich auf digitale Siegel verlässt, ohne die Mechanik dahinter zu verstehen, läuft Gefahr, einer neuen Form von Scheinwahrheit aufzusitzen. Gerade wenn KI und Bildmanipulationen den Alltag bestimmen, ist Orientierung wichtiger denn je. Wer den Wandel nicht nur beobachten, sondern souverän begleiten will, braucht mehr als Firmware-Updates. Es bedarf fundiertens Wissens, einer Portion Neugier und der Bereitschaft, sich mit den zugrundeliegenden Mechanismen auseinanderzusetzen.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung dieses Themas habe ich mich Anfang des Jahres entschlossen, ein Buch zu schreiben, das sowohl Medienproduzenten als auch kritischen Medienkonsumenten als Leitfaden dient. Es soll ihnen helfen, die Herausforderungen zu meistern, die sich stellen, wenn die Wahrheit um sie herum zunehmend „synthetisiert“ wird.

Orientierung im Wandel: Warum so ein Buch jetzt wichtiger ist denn je

Wer tiefer verstehen will, wie KI, Bildmanipulation und neue Standards wie C2PA unsere Vorstellung von Wahrheit verändern, findet in „Synthetische Wahrheit“ den passenden Kompass. Das Buch erscheint Mitte Juni 2026 und beleuchtet, wie sich Bildauthentizität, Medienkompetenz und visuelle Kommunikation im Zeitalter synthetischer Medien verschieben.

Wer sich jetzt auf der Landingpage zum Buch registriert, erhält vorab ein kostenloses Werkstattkapitel, das offenlegt, wie das Buch mit und ohne KI-Unterstützung entstanden ist. Ein Angebot für alle, die nicht nur Technik nutzen, sondern auch die Geschichten dahinter verstehen wollen.