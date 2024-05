On1 kündigt Update für PhotoRaw an

On1 hat für die Bildbearbeitungssoftware PhotoRaw 2024 ein Update mit verbesserten, KI-unterstützten Maskierungswerkzeugen und deutlich gesteigerter Leistung angekündigt. Für Nutzer von PhotoRaw 2024.3 ist das Update auf Version 2024.5 kostenlos.

An erster Stelle nennt OnOne in einem Vorstellungsvideo zum Update das verbesserte Werkzeug Super Select AI. Beim Überfahren eines Bildes mit dem Werkzeug identifiziert es ein Objekt, durch einen Klick wird eine entsprechende Auswahl erzeugt. So lassen sich Bereiche wie Kleidung, Haare, Haut oder – wie im Screenshot einzelne Blumen – schnell auswählen und bearbeiten. Für Farbkorrekturen stehen verschiedene Schieberegler zur Verfügung. Ähnlich wie das Werkzeug Super Select AI bietet das auch aktualisierte AI-Werkzeug Quick Mask die Möglichkeit, Masken per Mausklick zu erzeugen.

Außerdem soll das Update die bisher größten spürbaren Leistungssteigerungen bringen. Das Öffnen von Raw-Dateien geschieht bis zu doppelt so schnell wie bisher, das Öffnen von .ONPhoto-Dateien (Kreationen aus HDR, Pano oder mehreren Ebenen) mehr als doppelt so schnell. Vorgänge wie Zoomen, Schwenken und Malen gehen laut OnOne weich und fließend vonstatten, selbst bei komplexen Fotos mit vielen Ebenen und angewendeten Filtern.

OnOne Photo Raw 2024.5 enthält darüber hinaus die Unterstützung für Raw-Dateien neuer Kameras sowie neue Objektivprofile.

Darüber hinaus wurde das Installationsprogramm verkleinert, sodass die Anwendung schneller heruntergeladen und installiert werden kann. Beim Starten der Software wird automatisch nach Updates gesucht und es werden fehlende oder aktualisierte Komponenten heruntergeladen. Aktualisierungen sollen häufiger erfolgen und kleiner ausfallen.

OnOne Photo Raw 2024.5 wird im Juni 2024 veröffentlicht. Nutzer einer Kauf-Lizenz oder eines Abos werden bei Verfügbarkeit automatisch auf das Update hingewiesen. Neukunden und Umsteiger von früheren ON1-Versionen können ON1 Photo RAW MAX 2024.3 oder Photo RAW 2024.3 für begrenzte Zeit mit einem Preisnachlass erwerben und erhalten die Version 2024.5 kostenlos, sobald sie verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von OnOne.