Neue Ausgabe: DOCMA 116 verfügbar
Ab sofort ist die neue DOCMA 116 erhältlich: als Print-Ausgabe und E-Paper-Ausgabe bei uns im Webshop.
DOCMA 116: Die Highlights des Heftes
- Tipps & Tricks für Photoshop: In der ersten Folge unserer neuen „Quicktipps“-Serie geht es um die Korrektur »Farbton/Sättigung«, die Sie nicht-destruktiv als Einstellungsebene anwenden. Und In der neuen Serie „Photoshop für alte Hasen“ bringt Olaf Giermann Sie auf den neuesten Stand der Software und gibt Anregungen zum Überdenken gewohnter Arbeitsabläufe.
- Bilder-Workflow ohne Katalog: Vielen Anwendern ist Lightroom Classic zu kompliziert, unübersichtlich und verwirrend. Olaf Giermann beschreibt, wie Sie diese Nachteile mit Adobe Bridge und Camera Raw einfach umschiffen.
- Generative KI Reale alltägliche Szenen liegen im Trend bei den Nutzern. Von Adrian Rohnfelder erfahren Sie, wie gut sich die aktuellen KI-Tools bei der Generierung fotorealistischer Personen schlagen. Darüber hinaus hat er die neuen Bewegtbild-Möglichkeiten von Midjourney getestet und gibt Tipps für mehr Stil, Bewegung und Emotion. Außerdem gibt der KI-Experte einen Überblick über die KI-Upscaler, die nicht nur die Bildauflösung deutlich erhöhen, sondern die Bilder auch verbessern.
- KI- und Photoshop-Workflows Peter Braunschmid zeigt in fünf Videos, wie er die besten KI-Plattformen kombiniert, um seine Vorstellungen gezielt umzusetzen.
- Photoshop und KI Doc Baumann zeigt, wo Photoshop an seine Grenzen stößt und wo es besser ist als Bild-KI.
- Interviews Wir stellen Ihnen diesmal vier Künstler vor: Die Fotografin Amelie Satzger hat sich auf eigenwillige Selbstporträts spezialisiert und erklärt im Kurzworkshop ihre Arbeitsweise. Die französische Fotografin und Künstlerin Carole Tagliaferri verbindet künstliche Intelligenz mit Poesie und visuellem Storytelling. Zwischen Kunst, Technologie und Baukunst bewegt sich die Architektin Ebrar Eke. Mit ihrem Studio AI.Architecture untersucht sie, wie KI den Entwurfsprozess verändert. Und In den KI-Werken von Toni Spyra trifft Konzept auf Humor. Er kreiert Motive, die zum Schmunzeln und Nachdenken anregen.
- Galerie Johannes Wilwerding stellt Ihnen die KI-Künstler Valkerio Treviso und Dietmar Höpfl vor.