ON1 veröffentlicht Photo RAW 2026 mit KI-Upscaler, Maskierungsebenen und neuen Kreativfiltern

Mit dem Splitfield-Filter lassen sich kinoähnliche Split-Diopter-Effekte erzeugen.

ON1 hat eine neue Version seiner Fotobearbeitungs- und Verwaltungssoftware Photo RAW veröffentlicht. Die Software, die On1 als alternative All-in-One-Lösung zu Photoshop und Lightroom sieht, dient der Entwicklung, Bearbeitung und Organisation von Raw-Bilddateien. Photo RAW 2026 bietet unter anderem neue Maskierungs- und Effektwerkzeuge. Zudem wurde der KI-Upscaler Resize AI integriert.

Neue Maskierungsfunktionen

Mit dem Update führt On1 sogenannte Subject– und Background Masks ein, mit denen sich Hauptmotiv und Hintergrund mit einem Klick trennen lassen. Zudem erlaubt die neue Mask Layers-Struktur, mehrere Masken übereinander zu stapeln, zu kombinieren oder voneinander abzuziehen. Die Kantenerkennung (Edge Quality) wurde durch KI-Unterstützung ebenfalls verbessert, um Haarsträhnen, Blattwerk oder fein verzweigte Strukturen sauberer vom Hintergrund zu trennen. Dadurch sind laut On1 weniger manuelle Korrekturen nötig.

Motive und Hintergründe lassen sich mit einem Klick isolieren. Masken können miteinander kombiniert werden.

Resize AI integriert: Hochskalieren ohne Auslagern

Bislang ließen sich Bildvergrößerungen (Upscaling) mit dem separaten Tool Resize AI realisieren. On1 hat die neueste Version des KI-Upscalers jetzt direkt in Photo RAW integriert, sodass man nicht mehr zwischen beiden Anwendungen wechseln muss. Beim Upscaling stehen zwei Modi zur Verfügung. Während das „Highest Quality“-Modell maximale Details rekonstruieren und Rauschen reduzieren soll (etwa beim Vergrößern alter Fotos oder bei großen Drucken) ist das „Standard“-Modell eher auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt (z. B. für Stapelverarbeitung oder stark komprimierte Dateien).

Mit dem Motion-Filter in Photo Raw 2026 lässt sich Bewegung ins Bild bringen.

Neue und erweiterte Effekte

Das beliebteste Effekte-Modul soll jetzt noch einfacher und schneller zu bedienen sein. Es wurden vier neue Filter hinzugefügt und der Workflow verbessert. Fotografen sollen ihre Favoriten schneller finden, mit dem gewünschten Look beginnen und von einem reibungsloseren Bearbeitungsprozess profitieren. Mit dem neuen Filter Depth Lighting lassen sich Beleuchtung und Farbtemperatur von Vorder- und Hintergrund separat anpassen, um die räumliche Tiefe zu betonen. Die nötigen Masken werden mit KI-Unterstützung automatisch generiert, und der Grad der Trennung lässt sich per Regler abschwächen oder verstärken. Split Field ermöglicht es, den Hintergrund im Vergleich zum Vordergrund zu vergrößern und zu schärfen – vergleichbar mit einem kreativen Split-Objektiv-Effekt. Double Exposure erlaubt das Überlagern (Mischen) von zwei Bildern. Und der Motion Filter simuliert Bewegungsunschärfe, um statischen Szenen Dynamik zu verleihen.

Zusätzlich lässt sich jetzt im Effekte-Modul ein Filter als Favorit markieren, und eine Suchfunktion hilft beim schnellen Finden. ON1 führt in Photo RAW 2026 außerdem „Starting Point Presets“ ein, mit deren Hilfe sich Looks aus Lightroom oder Capture One als Ausgangsbasis nutzen lassen.

Deph Lighting hilft bei der Trennung von Objekt und Hintergrund.

Weitere Neuerungen im Überblick

Negativ-Modus : Für Film-Scans lässt sich ein Modus aktivieren, der Negative automatisch invertiert und gleichzeitig Farbkorrekturen vornimmt.

: Für Film-Scans lässt sich ein Modus aktivieren, der Negative automatisch invertiert und gleichzeitig Farbkorrekturen vornimmt. Native Graustufenunterstützung : Bilddateien in Schwarzweiß können genauer dargestellt und angepasst werden.

: Bilddateien in Schwarzweiß können genauer dargestellt und angepasst werden. Flexible Bedienfelder und Arbeitsbereiche : Panels lassen sich frei andocken, verschieben oder so konfigurieren, dass sie zum eigenen Workflow passen.

: Panels lassen sich frei andocken, verschieben oder so konfigurieren, dass sie zum eigenen Workflow passen. Perspektivische Korrektur : Das neue Perspektive-Werkzeug (Perspective Tool) ermöglicht jetzt getrennte Anpassungen für Horizontal- und Vertikalachsen mit automatischer Skalierung zur Erhaltung der Bildproportionen.

: Das neue Perspektive-Werkzeug (Perspective Tool) ermöglicht jetzt getrennte Anpassungen für Horizontal- und Vertikalachsen mit automatischer Skalierung zur Erhaltung der Bildproportionen. Erweiterte Kamerakompatibilität: ON1 erweitert die Unterstützung aktueller Raw-Formate neuer Kameramodelle von Sony, Fujifilm, Panasonic und OM System.

Versionen und Preise

Photo RAW 2026 wird als Standalone-Version zum Kauf und als MAX Edition im Jahresabo angeboten – letztere beinhaltet zusätzlich Plug-ins für Photoshop, Lightroom Classic, Capture One und andere Anwendungen. Photo RAW 2026 kostet als Kaufversion rund 106 Euro, Photo Raw MAX für begrenzte Zeit 85 Euro pro Jahr. Der reguläre Abopreis liegt bei 95,65 Euro. Zudem ist eine 30-tägige kostenlose Testversion erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von On1.