Lichtstarkes Vollformatobjektiv für E- und L-Mount

Sigma 135mm F1.4 DG | Art für L-Mount

Sigma kündigt mit dem 135 mm F1.4 DG | Art ein lichtstarkes Teleobjektiv mit einer maximalen Blendenöffnung von F1.4 für spiegellose Vollformatkameras mit L- und E-Mount an. Das Objektiv zeichnet sich durch ein besonders starkes Bokeh aus, mit einer ausgeprägten Vorder- und Hintergrundunschärfe, die noch weicher ist als die des Sigma 105mm F1.4 DG HSM | Art. Dazu trägt auch der große effektive Durchmesser der von 13 Lamellen gebildeten Blende, also der tatsächliche Durchmesser der wirksamen Blende, bei. Dank der natürlichen Perspektive und des ausgeprägten Bokehs eignet sich das neue Art-Objektiv vor allem für die Porträtfotografie.

Das optische System des Sigma 135 mm F1.4 DG | Art beinhaltet 17 Linsen in 13 Gruppen, darunter vier große FLD-Glaselemente (Glas mit besonders geringer Dispersion zur Korrektur von Farbsäumen) und zwei asphärische Linsen. Die Konstruktion zielt darauf ab, die chromatische Aberration zu reduzieren und selbst bei offener Blende eine hohe Auflösung zu liefern. Außerdem minimiert das optische Design Vignettierungen und sorgt selbst an den Rändern für natürliche, nahezu kreisförmige Bokeh-Bubbles.

Ein Floating-Fokus-System bewegt die beiden Fokuslinsengruppen des 1430 Gramm schweren Objektivs unabhängig voneinander und sorgt damit für eine konstant hohe Auflösung über den gesamten Fokusbereich. Für den Antrieb setzt Sigma auf zwei HLA-Motoren unterschiedlichen Typs mit hoher Schubkraft. Sigma verspricht eine präzise Fokussierung auch bei schnellen Motiven. Die Naheinstellgrenze liegt bei 110 Zentimetern. Dabei wird ein Abbildungsmaßstab von 1:6,9 erreicht.

Die Ausstattung umfasst zwei AFL-Tasten, einen Fokusmodus-Schalter, einen Blendenring mit „De-Click“-Funktion für geräuschloses Verstellen und Sperrschalter, Staub- und Spritzwasserschutz (nicht wasserdicht), ein 105-Millimeter-Filtergewinde, eine abnehmbare Arca-Swiss-kompatible Stativschelle sowie eine Gegenlichtblende aus kohlefaserverstärktem Polycarbonat (CFRP) mit Verriegelungsmechanismus.

Das Sigma 135 mm F1.4 DG | Art ist ab dem 25. September 2025 für rund 199 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sigma.