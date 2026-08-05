KI-Destillation: Haltet den Dieb, ruft der Dieb

Warum der Streit um destillierte KI-Modelle weniger über China verrät als über die kurze Halbwertszeit der eigenen Empörung. Im Louvre stand über Generationen eine Staffelei neben der anderen. Junge Maler kopierten die großen Meister, Pinselstrich für Pinselstrich, Faltenwurf für Faltenwurf, bis die eigene Hand den fremden Blick gelernt hatte. Niemand rief die Wache. Das Abmalen galt nicht als Diebstahl, sondern als Ausbildung. Wer einmal sehen wollte wie Tizian, musste erst lernen zu malen wie Tizian.

Dieselbe alte Wahrheit steckt im jüngsten Streit der Künstlichen Intelligenz, nur trägt sie inzwischen ein Laborkittel-Vokabular: „Destillation“ heißt das Verfahren, mit dem ein großes, teures Modell einem kleineren beibringt, was es kann. Die Fachwelt spricht dabei ganz unbefangen von „Lehrer“ und „Schüler“. Der Schüler schaut dem Lehrer über die Schulter, ahmt dessen Antworten nach und wird auf diesem Weg schneller, schlanker, billiger. So weit ist das nüchternes Handwerk, Branchenstandard, jeden Tag im Einsatz, denn so entstehen die „Lite“, „Fast“, „Flash“, „Instant“, „Haiku“ oder „Mini“-Versionen der großen Modelle im eigenen Hause. Zur Affäre wird es erst, wenn der Lehrer gar nicht gefragt wurde.

Der Vorwurf, der sich selbst korrigiert

Genau das hält Washington nun Peking vor. Michael Kratsios, oberster Technologieberater im Weißen Haus, beschuldigt das chinesische Startup Moonshot AI, sein neues Modell Kimi K3 aus Anthropics Spitzenmodell Fable 5 herausdestilliert zu haben. Dazu der Verdacht, man habe für das Training gesperrte Nvidia-Chips genutzt, teils über den Umweg Thailand. Finanzminister Scott Bessent legte tags darauf nach: Sanktionen „lägen auf dem Tisch“, sobald „Distillation-Angriffe im industriellen Maßstab“ die Grenze zum Diebstahl überschritten. Open Source, so seine Pointe, sei schließlich keine Freigabe für amerikanisches Eigentum.

Ein harter Vorwurf. Nur trägt er von Anfang an einen Riss. Fable 5 ist seit dem 1. Juli öffentlich zugänglich, Kimi K3 folgte gut zwei Wochen später. In diesem Zeitfenster soll ein Modell mit 2,8 Billionen Parametern heimlich still und leise von getarnten Nutzerkonten abgekupfert worden sein. Beobachter halten das für sportlich bis unmöglich. Kratsios selbst besserte seine Wortwahl still nach und machte aus „solid evidence“ ein zurückhaltendes „information“. Aus dem handfesten Beweis wurde, über Nacht, ein Hinweis. Wer so schnell zurückrudert, hat den Kahn nie ganz verlassen.

Die Spur führt in die eigene Vergangenheit

Es lohnt, den Blick zu weiten, denn der Vorwurf ist historisch bemerkenswert einseitig. Jahrhundertelang lief der Verkehr in die andere Richtung. Das Geheimnis des Porzellans, des weißen Goldes, hütete China wie einen Staatsschatz, bis es in Meißen nachgebaut und der Rest Europas es dankbar übernahm. Die Seidenraupe reiste einst in ausgehöhlten Pilgerstäben gen Westen. Und als die britische Ostindien-Kompanie im 19. Jahrhundert den chinesischen Teemonopolisten leid war, schickte sie einen schottischen Gärtner los, der Setzlinge und Anbaugeheimnisse kurzerhand außer Landes schmuggelte. Der Westen hat die halbe eigene Industrie auf sauber kopiertem fremdem Wissen aufgebaut. Man kann die Geschichte weiterverfolgen – wenn auch nicht immer nationalstaatlich – bis in die gegenwärtigen Gerichtssäle, wo es um Urheberrechtsverletzungen geht. Dass nun ausgerechnet aus Washington der Ruf „Haltet den Dieb“ erschallt, hat darum einen leisen Beiklang von Ironie.

Es kommt schlimmer, und zwar taggenau. Am selben Montag, an dem die schärfsten Distillation-Vorwürfe die Runde machten, winkte eine kalifornische Bundesrichterin einen Vergleich durch: 1,5 Milliarden Dollar, die Anthropic an Autoren und Verlage zahlt. Es ist der größte Urheberrechtsvergleich, den die Geschichte kennt. Der Grund: Für das Training seines Modells hatte das Unternehmen über sieben Millionen raubkopierte Bücher heruntergeladen und in einer internen Bibliothek gehortet. Das Training an Büchern selbst wertete das Gericht als zulässig, das Anhäufen der Raubkopien nicht. Der Lehrer, der dem Schüler jetzt Diebstahl vorwirft, hat sein eigenes Gehirn auf einem Berg gestohlener Bücher errichtet.

Wer die Regeln schreibt, hat schon halb gewonnen

Damit ist der chinesische Fall nicht erledigt, im Gegenteil. Es gibt einen echten Unterschied zwischen dem Louvre-Kopisten und dem, was Anthropic seit Monaten dokumentiert: koordinierte Kampagnen mit zehntausenden gefälschten Konten, Millionen abgegriffener Gespräche, gezielt auf die wertvollsten Fähigkeiten angesetzt. Die Reihe reicht von DeepSeek über MiniMax bis zu Alibabas Qwen-Lab. Wer systematisch die Ausgaben eines fremden, geschützten Modells absaugt und dabei laufend die Zugangswege wechselt, um nicht aufzufallen, betreibt keine Ausbildung mehr, sondern verdeckte Ernte. Kratsios hat diese Grenze in seinem eigenen Posting sauber gezogen, zwischen der legitimen Destillation, die ein offenes Innovationsökosystem braucht, und dem heimlichen Griff ins fremde Regal. Der Vorwurf ist also nicht haltlos. Er ist nur schlecht besetzt.

Denn die eigentliche Frage, die unter dem geopolitischen Getöse liegt, ist eine kulturelle: Was heißt Eigentum an Wissen, wenn dieses Wissen selbst aus allem und jedem herausdestilliert wurde, aus Büchern, Bildern, Foren, aus dem gesammelten Geplauder der Menschheit? Jedes dieser Modelle ist die Kopie einer Kopie einer Kopie. Sie streiten nun darüber, wer bei wem abgeschrieben hat, während beide ihre Klugheit demselben ungefragten Original verdanken, uns. Vielleicht geht es am Ende gar nicht ums Stehlen, das war immer schon der Motor des Fortschritts, sondern schlicht darum, wer die Regeln schreiben darf, nach denen gestohlen wird.

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FAQ: Destillation bei KI-Modellen