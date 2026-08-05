7Artisans bringt günstiges AF 40mm f/2.5 jetzt auch für L- und Z-Mount

7Artisans stellt dem im Februar vorgestellten kompakten Vollformatobjektiv AF 40mm F2.5 für E-Mount jetzt auch eine L- und eine Z-Mount-Version zur Seite. Das AF 40mm F2.5 richtet sich an Fotografen, die ein besonders leichtes und unauffälliges, noch dazu preiswertes Objektiv für Reise-, Street- und Reportageaufnahmen suchen. Mit einem Gewicht von rund 90 Gramm und einer Länge von knapp drei Zentimetern zählt es zu den kleinsten Autofokus-Vollformatobjektiven seiner Klasse.

Die Brennweite von 40 Millimetern liegt zwischen klassischem Weitwinkel und Standardobjektiv. Viele Fotografen schätzen diesen Bildwinkel als vielseitigen Kompromiss: Er wirkt natürlicher als ein 35-Millimeter-Objektiv, bietet aber mehr Umgebung im Bild als die klassische 50-Millimeter-Brennweite.

Für die Scharfstellung nutzt 7Artisans einen STM-Antrieb (Stepping Motor). Der Autofokus soll leise und präzise arbeiten und sich auch für Videoaufnahmen eignen. Zu den Bedienelementen gehören ein AF/MF-Schalter für den schnellen Wechsel zwischen automatischer und manueller Fokussierung, ein rastender Blendenring sowie eine frei belegbare Funktionstaste. Vor der Frontlinse befindet sich ein 46-Millimeter-Filtergewinde.

Der optische Aufbau besteht aus sieben Linsen in sechs Gruppen. Neun Blendenlamellen sollen für eine möglichst gleichmäßige Hintergrundunschärfe sorgen, wobei das Objektivdesign ein leichtes Seifenblasenbokeh erzeugt. Die Naheinstellgrenze liegt bei 40 Zentimetern, der Bildwinkel beträgt 56 Grad.

Auf der Produkt-Website hat 7Artisans eine Tabelle mit den kompatiblen Kameras veröffentlicht. Demnach gibt es bei Z- und L-Mount einige Einschränkungen. So kann das Objektiv mit der Sigma BF und der Leica SL3-S gar nicht verwendet werden, und bei einigen Leica- und Sony-Kameras ist der Funktionsumfang begrenzt.

Im Shop der B.I.G.- Brenner Import und Handels GmbH ist das E-Mount-Objektiv für 162 Euro gelistet. Die L- und Z-Mount-Versionen sollten in Kürze ebenfalls verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von 7Artisans.