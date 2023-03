Wozu braucht man KI, wenn man das auch ganz einfach fotografieren kann? Das werde ich immer öfter gefragt und bei vielen Beispielen habe ich auch keine besser Antwort als: „Es geht einfach mit weniger Aufwand.“ Ein Argument, das übrigens schon bei den Diskussionen um den Einsatz von Photoshop vor einem Vierteljahrhundert immer gerne strapaziert wurde.

Highspeed nach Vorbild

Highspeed-Fotografie ist allerdings ein Thema, bei dem jedem Fotografen die Vorzüge auf den ersten Blick klar sein dürften: Keine Schweinerei, keine Highspeed-Blitze und keine Materialschlacht. Schauen wir mal, was geht – am besten gleich beim Klassiker dieses Genres: Der Gewehrkugel die einen Apfel durchbohrt von Harold Edgerton aus dem Jahr 1964.

»professional High Speed Photography of an apple interleaved by a big caliber bullet –v 5 –ar 3:2«

Eine entfernte Ähnlichkeit ist da, das Thema gut erkennbar, aber wo ist das Geschoss? Da wir mit der Midjourney Version 5 arbeiten, besteht die Möglichkeit durch die Verwendung ausführlicherer Prompts näher ans Ziel zu kommen.

»professional High Speed Photography of an apple :: shot through by a large rifle bullet caliber where you can see the full flying bullet after it exits the apple on the left side –v 5 –ar 3:2«

Etwas besser, aber noch kein großer Erfolg. Ich versuche jetzt mal einen neuen Kunstgriff: Das Bild von Harold Edgerton heißt „.30 Bullet Piercing an Apple“. Ich lasse es einfach mal von ChatGPT auf Englisch beschreiben.

»a high-speed photograph of a bullet traveling through an apple. The image freezes the exact moment of impact, showcasing the apple’s explosion in a visually striking manner. The bullet can be seen entering the apple from the left side, while the apple’s skin and filling are violently pushed outwards to the right –v 5 –ar 3:2«

Es wird dramatischer, aber von der Patrone ist immer noch nichts zu sehen. Auch viele weitere Versuche schlagen fehl. Es scheint, als mag man bei Midjourney keine allzu martialischen Darstellungen.

Andere Motive

Versuchen wir unser Glück also mal mit Themen, die weniger gewalttätig sind. Zum Beispiel mit einer Erdbeere, die in Milch fällt. Einfach zu beschreiben und dabei hübsch anzusehen.

»professional High Speed Photography of a strawberry diving into milk with white background –v 5 –ar 3:2 «

Zum Schluss probiere ich mich an einer äußerst beleibten Disziplin der Studiotüftler: Bunte Wassertropfen. Auch wenn ich befürchte, es könnte in Wirklichkeit etwas anders aussehen, so viele gleichzeitig auftreffende Wassertropfen hätten meine Fähigkeiten als Technik-Bastler und Highspeed-Fotograf an die Grenzen (oder darüber hinaus) gebracht.

Eine Frage bleibt: Sind die Bilder jetzt weniger wert, als wenn ich sie mit viel Geld, Schweiß und Tränen fotografiert hätte? Für den Fotografen sicherlich, für den Betrachter nicht unbedingt.