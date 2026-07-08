KI-Pflichtlabel ab August 2026: Zwischen Wasserzeichen, C2PA und der Sehnsucht nach Authentizität

Ab dem 2. August 2026 müssen Bilder, die mit künstlicher Intelligenz verändert oder erzeugt wurden, in Europa klar gekennzeichnet werden. Mit dem neuen KI-Pflichtlabel wird Transparenz gefordert. Für Fotografen und Bildbearbeiter bedeutet das: Jeder Griff zum digitalen Werkzeug kann zum Label führen. Zwischen C2PA, Wasserzeichen und neuen EU-Icons steht die Branche vor einer Vertrauensprobe, die weit über technische Fragen hinausgeht.

Politik, Icons und Sanktionen: Die neue Ordnung

Mit Artikel 50 des EU AI Act zieht die Politik eine neue Linie: Ab August 2026 gelten die Offenlegungspflichten, und die Europäische Kommission stellt dafür drei Icons bereit. Ihre Nutzung ist freiwillig, die Kennzeichnungspflicht selbst jedoch verbindlich. Wer gegen sie verstößt, riskiert Bußgelder von bis zu 15 Millionen Euro oder drei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Hier die offizielle Tabelle der EU-Icons, übersetzt und für den fotografischen Alltag aufbereitet:

Icon (Symbol) Wann verwenden? Anwendungsbeispiele Basis-Icon

Wenn KI an der Entstehung von Deepfake-Inhalten (Bild, Audio, Video) oder veröffentlichten Texten beteiligt war oder wenn ein benutzerdefiniertes Textlabel oder eine interaktive zweite Ebene genutzt wird Deepfake-Video mit dem Textlabel „Stimmen generiert mit“ und Basis-Icon Vollständig KI-generiert

Wenn der gesamte Deepfake-Inhalt (Bild, Audio, Video) oder Text vollständig von KI stammt, ohne menschliche Elemente oder redaktionelle Kontrolle (außer Prompting) Vollständig KI-generierte Deepfake-Videos mit Politikern oder fiktiven Ereignissen, KI-komponierte Musik oder Kunstwerke, KI-generierte Nachrichten-Zusammenfassungen Teilweise KI-modifiziert

Wenn vorbestehende, von Menschen geschaffene Inhalte teilweise mit KI verändert wurden und daraus ein Deepfake oder ein Text zu Themen von öffentlichem Interesse entsteht Ein Gesicht in einem authentischen Foto wird mit dem eines Politikers per KI ausgetauscht, authentische Fotos einer leeren Wohnung werden per KI möbliert

Die Icons sind als unterstützendes Werkzeug gedacht. Die rechtliche Verantwortung für die korrekte Kennzeichnung liegt weiterhin beim Anbieter oder Verwender. Für künstlerische, kreative, satirische und fiktionale Werke gilt eine abgemilderte Kennzeichnungspflicht. Die Offenlegung muss so erfolgen, dass sie die Präsentation oder den Genuss des Werks nicht beeinträchtigt. Für redaktionell verantwortete Inhalte kann die Pflicht entfallen.

Technik als Hüter der Wahrheit?

Die EU hat sich mit dem AI Act und der begleitenden Kennzeichnungsinitiative ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Künstliche Intelligenz soll ihre Spuren offenlegen, so sichtbar wie ein Preisschild im Schaufenster. Drei Wege führen dorthin. Sichtbare Wasserzeichen signalisieren jedem Betrachter, dass KI im Spiel war. Unsichtbare, steganografisch eingebettete Wasserzeichen lassen sich nur mit Spezialsoftware auslesen. Am weitesten geht der C2PA-Standard, der kryptografisch gesicherte Herkunftsnachweise direkt in die Bilddatei einbettet. C2PA arbeitet mit signierten Manifesten, die auf Zertifikaten und Hashes beruhen. Jede nachträgliche Änderung bricht die Signaturkette sofort auf. Kamerahersteller wie Leica, Nikon und Canon unterstützen das Format, auch wenn sie nicht im Lenkungsgremium sitzen.

Doch auch diese Technik hat Schwächen. Ein Screenshot oder das Hochladen auf eine große Plattform reicht, um die gesamte Herkunftskette zu zerstören, denn soziale Netzwerke entfernen Metadaten routinemäßig. Das System zertifiziert die Geschichte und Integrität von Metadaten, nicht die Wahrheit des Bildinhalts. Hinzu kommt: Wer ein vertrauenswürdiges Signaturzertifikat erwerben will, zahlt jährlich einen dreistelligen Betrag. Für viele freischaffende Fotografen ist das inzwischen ein echtes Hindernis.

Fotografen zwischen Stolz und Stigma

Für Fotografen und Bildbearbeiter ist die neue Kennzeichnungspflicht ein zweischneidiges Schwert. Wer mit Photoshop arbeitet, kennt das Dilemma: Ein kleiner Makel wird mit Generative Fill entfernt, und das Programm schreibt sofort ein C2PA-Manifest in die Datei. Das Ergebnis trägt dasselbe „AI Info“-Label wie ein vollständig synthetisches KI-Porträt, das nie einen echten Menschen abgebildet hat.

Auf den Plattformen der Bildagenturen zeigt sich, wie unterschiedlich die Branche reagiert. Adobe Stock und Shutterstock verlangen bei jeder Einreichung die korrekte Befüllung der IPTC-Felder: „trainedAlgorithmicMedia“ für vollständig KI-generierte Bilder, „compositeSynthetic“ für Mischwelten aus Kameraaufnahme und KI-Ergänzung. Getty Images schließt KI-generierte Inhalte aus seiner Hauptbibliothek grundsätzlich aus. Die Berufsverbände fordern deshalb nuanciertere Systeme, die zwischen assistierter Bearbeitung und vollständig synthetischen Bildern trennen. Die Grenze bleibt unscharf.

Vertrauen, Medienkompetenz und die Sehnsucht nach dem Echten

Die gesellschaftliche Debatte um KI-Kennzeichnung erinnert an die große Retusche-Diskussion der neunziger Jahre, als plötzlich jeder wissen wollte, ob das Model auf dem Plakat wirklich so makellos war oder ob der Computer nachgeholfen hatte. Heute fordern über 90 Prozent der Befragten in Deutschland klare Kennzeichnungsregeln. Transparenz gilt als neues Heilmittel gegen Desinformation.

Doch wie wirksam sind Labels wirklich? Während zwei Drittel der Nutzer KI-Hinweise bei Texten erkennen und richtig einordnen, bleiben dieselben Hinweise bei Bildern und Videos weit häufiger unbemerkt. Die eigentliche Herausforderung liegt also nicht im Aufkleben von Etiketten, sondern in der Förderung von Medienkompetenz. Wer versteht, wie Bilder entstehen, lässt sich schwerer täuschen, ob mit oder ohne Label.

Was bleibt vom Bild?

Am Ende bleibt die Frage, was ein Bild heute eigentlich noch bedeutet: Zeugnis der Wirklichkeit, Kunstwerk, Produkt technischer Raffinesse oder alles zugleich? Die KI-Kennzeichnung ist ein Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen, doch sie offenbart vor allem eines: Die Sehnsucht nach dem Echten ist größer denn je, gerade weil wir wissen, wie leicht sich Bilder heute verändern lassen. Die Zukunft liegt vielleicht nicht in immer neuen Labels, sondern in einer neuen Ehrlichkeit im Umgang mit Bildern, einer Ehrlichkeit, die Ambivalenzen und Widersprüche zulässt, statt sie zu überkleben.

FAQ: KI-Kennzeichnungspflicht in Deutschland und Europa

Wer im Netz sichtbar bleiben will, muss nicht nur technisch sauber arbeiten, sondern auch die richtigen Begriffe und Fragen bedienen. Hier die wichtigsten Antworten für Fotografen, die ihre Sichtbarkeit und Rechtssicherheit im deutschen und europäischen Raum sichern wollen: