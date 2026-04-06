Der Modding-Guide: Zeche Schlägel & Eisen
Modding-Report
Der Modding-Guide war fertig – doch es fehlten noch Bilder. Die Zeche Schlägel & Eisen in Herten stand dafür schon lange auf meiner Wunschliste. Ein Besitzerwechsel macht das Gelände jetzt zugänglicher und wurde zum Auftakt meiner NRW-Tour mit einem ganzen Arsenal gemoddeter Objektive.
Die Zeche Schlägel & Eisen entstand 1873 aus der Konsolidation mehrerer Grubenfelder. Im Jahr 2000 erfolgte die Stilllegung. Danach lange im Besitz der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, wurde das Denkmalensemble aufwendig restauriert. Die Installation der Lichtillumination „Konturen“ von Gunda Förster machte „den weißen Riesen“ zu einer weit sichtbaren Landmarke. Im Januar 2026 übergab die Stiftung das Ensemble an einen neuen Eigentümer: „Ziel der zukünftigen Entwicklung ist es, die Zeche Schlägel & Eisen für die Hertener Bevölkerung wie auch für den Tourismus weiter zu öffnen und noch attraktiver zu machen.“
Minimale Veränderungen an alten Objektiven eröffnen neue Bildwelten. Der Modding-Guide bietet fundierte Informationen, praxisnahe Empfehlungen und konkrete Anleitungen zu Auswahl, Kauf, Adaption und Handhabung. Ob modifizierte Klassiker, angepasste Spezialoptiken oder ungewöhnliche Adaptationen: Die vorgestellten Objektive und Techniken eröffnen Fotografen neue kreative Spielräume.