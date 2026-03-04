Steadify: Körpernahe Kamerastütze für mobile Aufnahmen

Vor vier Jahren hatte der Fotograf und Kameramann Gert Wagener ein gemeinsam mit seinem Sohn Tobias entwickeltes Hüftstativ mit der Bezeichnung Steadify auf den Markt gebracht. Swift Design aus Hamburg hat die Erfindung als Serienprodukt umgesetzt und bietet nun eine überarbeitete Version an, die sich durch die Berücksichtigung zahlreicher Anregungen deutlich vom Original unterscheidet. Sie zeichnet sich durch eine stabilere Verbindung, ein weiches Polster als optionale Stützfläche sowie einen Kugelkopf mit ARCA-Schnellverschluss aus. Das kompakte System stützt Kamera oder Fernglas nicht auf dem Boden, sondern direkt am Körper des Anwenders ab. Dadurch bleibt Beweglichkeit erhalten – ein Vorteil bei spontanen Einsätzen, etwa im Reportage-, Sport- oder Naturbereich.

Das Prinzip ähnelt einem Monopod (Einbeinstativ), basiert aber auf einer in den Gürtel gesteckten Basisplatte. Über eine magnetische FIDLOCK-Kupplung verbindet sich der Stützarm mit einem Klick und lässt sich mit einer Hand auf die gewünschte Länge zwischen 25 und 72 Zentimetern ausziehen. Das System wiegt rund 310 Gramm. Eine Alternative mit Kugelkopf, 29 bis 76 Zentimeter lang und 510 Gramm schwer, erweitert die Beweglichkeit beim Filmen oder bei Teleaufnahmen.

Steadify soll Kameras, schwere Objektive oder Gimbals (motorisierte Stabilisierungssysteme) fast schwerelos wirken lassen. Die Auflagepunkte am Körper schaffen eine stabile Verbindung, ohne die Bewegung zu behindern. Das erleichtert Bildfolgen in dynamischen Situationen, etwa bei schnell wechselnden Perspektiven oder auf unebenem Untergrund – dort, wo ein Stativ oft zu sperrig wäre.

Für Anwendungen, die präzise Schwenks verlangen, bietet Swift Design zusätzlich einen Videokopf mit variablem Arm und ARCA-Schnellverschluss an. Das Zubehör erlaubt horizontale wie vertikale Kamerabewegungen bei Traglasten bis zu sieben Kilogramm.

Alle Komponenten bestehen aus Aluminium, Stahl, Gummi und Polyethylen. Zum Lieferumfang gehören Basisplatte, Trage- und Schutzzubehör sowie drei Auflageoptionen – Gabel, Polster und Kugelkopf. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199 Euro. Der Videokopf ist für 87 Euro erhältlich.

Steadify ist über den Fachhandel und über die Steadify-Website erhältlich.