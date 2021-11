Zhiyun Smooth 5 – Smartphone-Gimbal mit professionellen Funktionen

Pressemitteilung

Unverwackelte Gimbal-Aufnahmen in Hollywood-Qualität mit dem SMOOTH 5 von ZHIYUN

Die Smartphones-Kameras der neuesten Generation ermöglichen schon jetzt Aufnahmen in Hollywood-Qualität. Nun ist es an der Zeit für einen passenden Gimbal!

ZHIYUN, das weltweit führende Technologieunternehmen und einer der bekanntesten Hersteller von professionellen Stabilisierungssystemen für Kameras, gibt die Markteinführung des ZHIYUN SMOOTH 5 bekannt. Dabei handelt es sich gleich um einen Gimbal, mit dem mobile Filmemacher in der Lage sind, fantastische Aufnahmen in Hollywood-Qualität anzufertigen.

Als Nachfolger des preisgekrönten SMOOTH 4, der 2018 mit dem renommierten Good Design Award ausgezeichnet wurde, bietet der SMOOTH 5 Filmemachern, die Inhalte mit Ihrem Smartphone erstellen, die Möglichkeit, noch professioneller zu arbeiten und sich so kreativ wie nie zuvor zu entfalten. Der SMOOTH 5 ist sowohl mit den Betriebssystemen von Android als auch von iOS kompatibel und verfügt über neue, revolutionäre Funktionen, mit denen sich auf dem Mobilgerät eines jeden Filmemachers Aufnahmen in Hollywood-Qualität erzielen lassen.



Der SMOOTH 5 wird in den Maßen 311*108*52 mm gefertigt.

„Die Qualität von Smartphone-Kameras reicht immer mehr an die von den in Hollywood zum Einsatz kommenden Kameras heran und mobile Filmemacher stellen immer höhere Ansprüche“, lässt sich der Product Director bei Zhiyun, zitieren. „Mit dem SMOOTH 5 könne nun jeder wie ein Profi arbeiten.“

Wichtigste Merkmale des SMOOTH 51. Design – Motorleistung und Algorithmen wurden verbessert

Der SMOOTH 5 mag zwar kompakter als sein Vorgängermodell sein, überzeugt jedoch dank einer Verbesserung der Motorleistung und einer Optimierung der Algorithmen durch eine wesentlich höhere Leistung. Das branchenübliche 3-Achsen-Design ermöglicht selbst aus extremen Winkeln erstaunlich gleichmäßige Bewegungen.

Das macht es Ihnen einfach, aus jeder Perspektive zu filmen und nahtlos vom Hoch- in das Querformat zu wechseln. Des Weiteren lassen sich dank der durchdachten Verriegelungstechnik die von mobilen Filmemachern bevorzugt genutzten Smartphones wie das iPhone 13 Pro MAX, Xiaomi Mi Mix Fold, Huawei Mate X2 und das Samsung Galaxy S21 Ultra schnell und unkompliziert in der Halterung unterbringen.

2. Benutzerfreundliches Bedienfeld – Fokussieren, antippen und filmen

Das Bedienfeld vereint sämtliche der verfügbaren Funktionen und wurde so konzipiert, das Sie in der Lage sind, die meisten der Parameter mit nur einer Hand zu konfigurieren – und zwar ganz ohne eine zusätzliche App. Der Gimbal ist zudem mit einem multifunktionalen Einstellrad ausgestattet, mit dem sich Zoom und Fokus präzise regeln lassen.

3. Kreative Funktionen – Innovative Werkzeuge für kreative Genies

Mit dem SMOOTH 5 sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Einige der besonders innovativen Funktionen des SMOOTH 5 sind „Zauberhaftes Panorama“, das auf Ihrem Smartphone großartige 180°-Panorama-Aufnahmen zusammenstellt, „Zeitraffer“, mit dem sich Aufnahmen beschleunigen lassen, um Szenen zu erleben, deren Betrachtung in der Regel viel Zeit beansprucht, und „Livestream-Meister“, der in Kombination mit der Gesichtsverfolgung einen perfekten Livestream ermöglicht. Weitere Funktionen sind „SmartFollow“, nach deren Aktivierung automatisch eine bestimmte Person oder ein zuvor ausgewähltes Objekt verfolgt wird, „Vertigo-Effekt“, mit dem sich auch ohne teure Ausrüstung professionelle Aufnahmen im Stile Hollywoods nachahmen lassen, sowie „MagicClone“, mit der Sie sich selbst klonen können, um in mehreren Bereichen einer Szene zu erscheinen.

4. Aufhelllicht – Leuchten Sie jede Szene wie in Hollywood aus

Der SMOOTH 5 ist mit einem magnetischen LED-Aufhelllicht ausgestattet, das einen bis zu 580 Lumen starken Lichtstrom ausgibt und dank der stufenlosen Dimmfunktion jeden Drehort optimal ausleuchtet. Es kann an beiden Seiten des Smartphones angebracht und mit verschiedenen Farbfiltern versehen werden.

5. Intelligente Nachbearbeitung – Die Magie Hollywoods mit einigen wenigen Bildschirmberührungen

Während des Bearbeitungsprozesses lässt sich das Rohmaterial in ein Meisterwerk verwandeln. Der SMOOTH 5 verfügt über ein komplettes Schnittprogramm mit ausgeklügelten Funktionen, die es mobilen Filmemachern ermöglichen, Filmprojekte mit einer beispiellosen Qualität umzusetzen. Mit dem ZY Cami-Bearbeitungsprogramm können Sie Ihre Aufnahmen zurückspulen und bearbeiten, um Filter, Sticker, Untertitel und Hintergrundmusik hinzuzufügen und Ihre Zuschauer mit anspruchsvoller Filmkunst zu beeindrucken.

Nutzen Sie den SMART-Modus, um den Gimbal individuell zu programmieren, und wählen Sie zwischen Dutzenden von Videovorlagen mit aufregenden Spezialeffekten und musikalischer Untermalung, um Ihrem Werk den letzten Feinschliff zu verpassen.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit



Standard-Paket:

Zhiyun Smooth 5

UVP: 179,99 Euro



Combo-Paket:

Zhiyun Smooth 5, + einem Stativ, einer Tragetasche, einem magnetisches Aufhelllicht und einer VIP-Mitgliedskarte

UVP: 229,99 Euro



Der ZHIYUN Smooth 5 ist ab KW 47 im Handel verfügbar.