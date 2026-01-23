Mehr Bildschirm für’s MacBook: 4K-Displays von benQ mit Nano-Gloss-Panel

BenQ hat seine speziell für den Einsatz mit Apple-Computern entwickelte MA-Serie um zwei neue 4K-Monitore erweitert: den MA270UP (27 Zoll) und den MA320UP (31,5 Zoll). Bei den neuen Modellen kommt erstmals ein glänzendes Nano-Gloss-Panel zum Einsatz, das laut Hersteller die Optik und Haptik eines hochwertigen Glasdisplays nachbildet und besonders tiefe Schwarztöne ermöglichen soll. BenQ wirbt mit einer konsistenten Farbdarstellung zwischen MacBook, iPhone, iPad und Zusatzmonitor. Natürlich eignen sich die Displays auch für den Mac Mini. Für Apple-Anwender, denen die Investition in ein Studio Display zu teuer ist, könnten die neuen BenQ-Monitore eine preiswerte Alternative sein.

Die 16:9-Monitore sind laut Hersteller optimal auf die Farbdarstellung von Apple-Geräten abgestimmt. Sie bieten eine Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Dank der von BenQ entwickelten sogenannten „Mac Colour Tuning Technology“ sollen Farbabweichungen zwischen dem internen MacBook-Display und dem externen Monitor auf ein Minimum reduziert werden. Der MA270UP deckt den DCI-P3-Farbraum zu 95 Prozent und den sRGB-Farbraum zu 99 Prozent ab, beim MA320UP sind es 97 Prozent DCI-P3 und ebenfalls 99 Prozent sRGB.

Zu den weiteren Merkmalen zählen die ICCsync-Funktion für einheitliche Farbprofile, umfassende Ergonomie-Optionen sowie eine Mac-optimierte Bedienung, etwa für Helligkeit und Lautstärke direkt über die Mac-Tastatur.

Beide Monitore bieten Dual-USB-C-Anschlüsse mit bis zu 90 Watt Power Delivery, einen integrierten USB-Hub und zwei 3-Watt-Lautsprecher. Sie sind um 115 mm in der Höhe verstellbar, neigbar und können ins Hochformat gedreht werden (Pivot-Funktion).

Die mitgelieferte Software BenQ Display Pilot 2 ermöglicht die Helligkeits- und Lautstärkeregelung per MacBook-Tastatur, automatische Anpassung der Monitoreinstellungen an den Fokusmodus des Macs (Focussync) und automatische Farbmodus-Anpassung für spezifische Apps (Anwendungsmodus). Mit der Pivot-Funktion und Desktop-Partition können Format und Aufteilung des Desktops individuell angepasst werden.



Weiter Informationen: BenQ MA270UP | BenQ MA320UP | Datenblatt