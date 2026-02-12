7Artisans präsentiert drei preisgünstige APS-C-Festbrennweiten

Der chinesische Objektivhersteller 7Artisans stellt eine neue Serie von Autofokus-Festbrennweiten für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor vor. Die LITE-Serie umfasst die Brennweiten 25mm, 35mm und 50mm – jeweils mit einer Anfangsöffnung von f/1,8.

Kompakt und leicht konstruiert

Alle drei Modelle haben die gleichen Abmessungen: 67 Millimeter im Durchmesser und 51 Millimeter in der Länge. Das Gewicht bewegt sich zwischen 178 und 183 Gramm – leicht genug, um eine Kamera mit diesen Objektiven den ganzen Tag zu tragen, ohne dass die Schulter schmerzt.

Das Metallgehäuse vermittelt einen robusten Eindruck. An der Front sitzt ein 58-Millimeter-Filtergewinde, das die Verwendung von Schraubfiltern wie Polfiltern oder ND-Filtern ermöglicht. Am Bajonett findet sich ein USB-C-Anschluss, über den sich Firmware-Updates aufspielen lassen.

Drei Brennweiten für unterschiedliche Einsatzzwecke

Das 25-Millimeter-Objektiv entspricht an APS-C etwa einem 37-Millimeter-Kleinbildobjektiv und bietet einen Bildwinkel von 50,3 Grad. Es eignet sich damit für Straßenfotografie, Dokumentationen und Innenaufnahmen, bei denen man mehr vom Umfeld zeigen möchte. Die 35-Millimeter-Variante (ca. 52,5mm KB-Äquivalent) mit einem Bildwinkel von 44 Grad eignet sich sowohl für Reportagen als auch für Porträts. Das 50-Millimeter-Modell (ca. 75mm KB-Äquivalent, 31,4 Grad Bildwinkel) entspricht einem klassischen Porträtobjektiv. Die längere Brennweite erlaubt es, sich auf das Motiv, die Komposition und das Licht zu fokussieren, während der Hintergrund in Unschärfe verschwimmt.

Alle drei Objektive verfügen über einen Autofokus-Motor, der laut Hersteller schnell, präzise und leise arbeitet. Der Autofokus unterstützt Gesichts- und Augenerkennung – eine Funktion, die besonders bei Porträts und Videoaufnahmen nützlich ist. Wer möchte, kann jederzeit auf manuelle Fokussierung umschalten.

Die optische Konstruktion variiert je nach Brennweite: Das 25-Millimeter-Objektiv beinhaltet acht Elemente in fünf Gruppen, das 35-Millimeter-Modell sieben Elemente in sechs Gruppen und die 50-Millimeter-Variante sechs Linsen in fünf Gruppen. Alle drei verwenden eine elektronische Blende mit neun Lamellen, die von f/1,8 bis f/16 abgeblendet werden kann.

Die Naheinstellgrenzen liegen bei 25 Zentimetern (25mm), 35 Zentimetern (35mm) und 55 Zentimetern (50mm).

Verfügbarkeit und Preis

Die drei Objektive der 7Artisans AF LITE-Serie sind für Sony E-Mount und Fujifilm X-Mount erhältlich. Jedes Objektiv kostet 129 Euro (UVP) und wird mit Rück- und Frontdeckel sowie Gegenlichtblende ausgeliefert. Die ersten Lieferungen sollen Ende Februar 2026 im Fotohandel eintreffen.