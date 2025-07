7Artisans 10mm f/3.5 – Ultraweitwinkel-Objektiv für APS-C ohne Fisheye-Effekt

7Artisans bringt mit dem neuen 10mm f/3,5 ein kompaktes Ultraweitwinkelobjektiv für spiegellose APS-C-Kameras auf den Markt. Das Objektiv wird für die Anschlüsse Sony E, Fujifilm X, Nikon Z und Micro Four Thirds (MFT) angeboten. Es deckt einen extremen Bildwinkel von 108 Grad ab und entspricht mit einer Brennweite von 10 Millimetern in etwa einem 15-Millimeter-Vollformatobjektiv. Das macht es besonders interessant für Landschafts-, Architektur- und Streetfotografie.

Da bei diesem Objektiv kein „Fisheye“-Effekt aufritt, bleiben gerade Linien auch am Bildrand gerade. Das ist besonders bei Architekturaufnahmen wichtig, wenn etwa Fensterrahmen, Türstöcke oder Fassaden ohne nachträgliche Korrekturen im Bildverarbeitungsprogramm sauber abgebildet werden sollen.

Das 7Artisans 10mm f/3,5 ist ausschließlich manuell zu bedienen. Die Fokussierung erfolgt über einen präzise laufenden Fokusring ab der Naheinstellgrenze von 20 Zentimetern. Dabei lässt sich der Schärfentiefebereich an eine entsprechenden Skala ablesen. Die Blende wird über den rastenden Blendenring zwischen f/3,5 bis f/22 eingestellt. Fünf Blendenlamellen sorgen bei abgeblendeter Aufnahme und direkter Lichtquelle für markante, zehnstrahlige Sonnensterne.

Mit einem Gewicht von nur 125 Gramm und einer Länge von 34 Millimetern im sogenannten „Pancake“-Design passt das Objektiv problemlos in kleine Fototaschen. Sein Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt. Ein Filtergewinde mit 37 Millimetern Durchmesser erlaubt den Einsatz von Schraubfiltern.

Elektronische Kontakte sind beim 7Artisans 10mm f/3,5 nicht vorhanden. Weder Blenden- noch Fokusinformationen werden an die Kamera übertragen. Exif-Daten fehlen daher in den Bilddateien. Wer mit Hyperfokaldistanz arbeitet, kann sich an der gravierten Entfernungsskala orientieren.

Der Preis liegt bei rund 110 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick: