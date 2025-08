Neu bei Rollei:  Viltrox AF 15 mm F/1.7 für APS-C

Mit dem Viltrox AF 15 mm F/1.7 erweitert Rollei das Angebot an Festbrennweiten für spiegellose Systemkameras mit APS-C-Sensor. Das Objektiv richtet sich an Fotografen und Videografen, die mit einer kompakten, lichtstarken Optik im Weitwinkelbereich arbeiten möchten. Es ist kompatibel mit Kamerasystemen von Fujifilm (X-Mount), Sony (E-Mount) und Nikon (Z-Mount).

Mit einer Brennweite von 15 Millimetern – was umgerechnet auf das Kleinbildformat 22,5 Millimetern entspricht – deckt das Objektiv einen klassischen Weitwinkelbereich ab. Es erfasst einen Bildwinkel von 84.9°. Somit eignet es sich unter anderem für Landschaftsaufnahmen, Architekturfotografie, Straßenfotografie oder auch Innenaufnahmen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 23 cm.

Die optische Konstruktion von 12 Linsen in 10 Gruppen umfasst 3 ED-, 3 HR- und 2 aspärische Linsen, die laut Hersteller für eine gleichmäßige Schärfe bis in die Bildecken sowie eine nur minimale Verzerrung sorgen. Die große Blendenöffnung erleichtert das Freistellen von Motiven. Rollei verspricht ein sanft verlaufendes Bokeh, das das Hauptmotiv vom Hintergrund abhebt. Für stimmungsvolle Aufnahmen bei natürlichem Licht – etwa in der Dämmerung oder in schlecht beleuchteten Innenräumen – bietet die Offenblende ausreichend Spielraum, ohne den ISO-Wert übermäßig anheben zu müssen.

Das AF 15 mm F1.7 wurde laut Viltrox für flüssige, zuverlässige Videoaufnahmen mit minimalem Fokus-Breathing und geringer Verzerrung entwickelt. Der Autofokus wird von einem STM-Motor (Stepping Motor) angetrieben. Diese Technologie ermöglicht eine nahezu geräuschlose Scharfstellung, was vor allem bei Videoaufnahmen von Vorteil ist. Der Fokus arbeitet laut Hersteller schnell und präzise. Funktionen wie die Augen- und Gesichtserkennung der Kamera werden unterstützt, was besonders bei Porträts und Aufnahmen bewegter Motive die Arbeit erleichtert.

Trotz der hohen Lichtstärke bleibt das Objektiv kompakt und sehr leicht. Rollei gibt ein Gewicht von 214 Gramm an, auf der Viltrox-Website wird ein Gewicht von 180 Gramm für die E-Mount- und die X-Version beziehungsweise 195 Gramm für die Z-Version genannt. Ein USB-C-Anschluss erlaubt es, Firmware-Updates direkt über das Objektiv einzuspielen. Damit lässt sich die Kompatibilität mit neuen Kameramodellen oder Autofokus-Optimierungen langfristig sicherstellen. Zur Ausstattung gehören ein Fokusring und ein 58-Millimeter-Filtergewinde. Mitgeliefert wird eine lotusförmige Gegenlichtblende.

Das Viltrox AF 15 mm F/1.7 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 269 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Rollei.

Technische Daten: Viltrox AF 15 mm F/1.7