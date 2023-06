Die besten Funktionen von Luminar Neo

Luminar Neo verspricht dank Unterstützung durch künstliche Intelligenz schönere Bilder bei einfachster Bedienung. Olaf Giermann stellt seine persönlichen Favoriten der Funktionen vor, die Sie unbedingt kennen und ausprobieren sollten. Dass Luminar sehr gut den Himmel austauschen kann, setzen wir einmal als bekannt ­voraus.

Luminar Neo als Photoshop-Plug-in

Dank der Photoshop-Integration von Luminar Neo haben Sie die volle kreative Kontrolle. Die Bildverwaltung von Luminar Neo lässt zu wünschen übrig – das geht deutlich besser in Lightroom Classic. Zwar kann Luminar Neo Masken generieren, aber nicht immer sind diese optimal. Und bei Fotomontagen geriete die realistische Kombination verschiedener Fotos in Luminar Neo zu einem echten Test in Sachen Leidensfähigkeit. Da sich Luminar Neo in Photoshop non-destruktiv als Smartfilter anwenden lässt (vorher die Ebene in ein Smartobjekt konvertieren!), können Sie seine Vorteile ebenenbasiert mit allen Photo­shop-Funktionen kombinieren. Rufen Sie dafür Luminar Neo in Photoshop als Filter auf: »Filter > Skylum Software > Luminar Neo«.

