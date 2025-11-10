Skylum bringt Herbst-Update für Luminar Neo: Geräteübergreifendes Ökosystem, Bildrestaurierung und KI-Assistent

Der Softwareanbieter Skylum erweitert seine Bildbearbeitungsplattform Luminar Neo um mehrere neue Funktionen. Das Herbst-Update 2025 führt ein geräteübergreifendes „Luminar Neo Ecosystem“, eine KI-gestützte Fotorestaurierung sowie einen intelligenten Bearbeitungsassistenten ein. Zudem ersetzt eine neue Lichtsteuerung namens „Light Depth“ die bisherige Funktion „Relight AI“.

Arbeiten auf mehreren Geräten

Das neue „Luminar Neo Ecosystem“ verbindet Desktop-Computer, Laptops und Mobilgeräte zu einer gemeinsamen Bearbeitungsumgebung. Fotos und Bearbeitungen sollen sich so nahtlos zwischen Smartphone und Rechner austauschen lassen. Wer beispielsweise auf Reisen ein Bild auf dem Tablet bearbeitet, kann denselben Bearbeitungsschritt später am Arbeitsplatz weiterführen – ohne Zwischenspeicher oder Umwege über Cloud-Ordner.

Zum Ökosystem gehört auch die Funktion „Spaces“. Damit können Fotografen individuelle Web-Galerien aufbauen, um Bilder mit Kunden, Kollegen oder Interessierten zu teilen. Die Galerien funktionieren wie digitale Ausstellungsräume, die ohne eigene Website auskommen.

Für die Nutzung ist eine sogenannte Ecosystem-Pass-Lizenz nötig, ebenso enthalten ist das Feature in der Cross-Perpetual- und Max-Perpetual-Version.

Alte Fotos in neuem Glanz

Mit der neuen Funktion „Restoration“ bietet Skylum eine automatische Fotorestaurierung an. Die KI erkennt Kratzer, Flecken oder Farbverfälschungen in gescannten Bildern und bessert sie aus. Vergilbte Familienaufnahmen können wieder natürlich wirken, verblasste Farben werden aufgefrischt. Nutzer benötigen lediglich einen Scan oder ein scharfes Foto des Originals. Das System analysiert die Bildfehler und ersetzt beschädigte Bereiche durch passende Strukturen und Farben. Diese Funktion richtet sich an Fotografen und Bildarchive, die historische Aufnahmen digital sichern oder modernisieren wollen.

Verfügbar ist „Restoration“ für Besitzer des Ecosystem-Pass, des Upgrade-Pass 2025/2026 sowie für Käufer der Cross-Device- und Max-Perpetual-Lizenzen.

Unterstützung durch KI-Assistenten

Ebenfalls neu ist ein in Luminar Neo integrierter KI-Assistent. Er beobachtet die Arbeit des Nutzers, schlägt passende Werkzeuge vor und hilft bei konkreten Bearbeitungsschritten. Die künstliche Intelligenz erkennt etwa Überbelichtung oder Farbstiche und empfiehlt Korrekturen. Außerdem kann sie kreative Ideen liefern, etwa Vorschläge für alternative Bildstimmungen. Der Assistent arbeitet lernbasiert: Je öfter er eingesetzt wird, desto genauer passen seine Empfehlungen zum jeweiligen Bearbeitungsstil. Auch dieses Werkzeug steht für die oben genannten Lizenzmodelle bereit.

Neue Lichtsteuerung für alle

Eine weitere Neuerung ist für alle Anwender verfügbar: Die Funktion „Relight AI“ wird durch „Light Depth“ ersetzt. Diese Technologie simuliert Lichtquellen im Raum des Bildes. Fotografen können virtuelle Lichter hinzufügen, verschieben oder in der Intensität verändern. So lassen sich Motive gezielt hervorheben, Schatten betonen oder Tiefen plastischer gestalten. Die Steuerung wirkt dreidimensional und soll Lichtstimmungen realistischer abbilden als bisher. „Light Depth“ ist für alle bestehenden Luminar-Nutzer kostenlos verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit

Der Ecosystem-Pass für Bestandskunden kostet 69 Euro. Neukunden erhalten die Cross-Device-Perpetual-Lizenz für 109 Euro und die Max-Perpetual-Lizenz für 129 Euro. Der Upgrade-Pass 2025/2026 ist für 49 Euro erhältlich. Käufer des Ecosystem- oder Upgrade-Pass erhalten außerdem im Frühjahr 2026 Zugriff auf das nächste große Update. (Die Foto-Restaurierungsfunktion Restoration und der KI-Assistent sind im Ecosystem-Pass, im 2025/2026-Upgrade-Pass sowie ebenfalls in den Cross-device Perpetual und Max-Perpetual-Lizenzen enthalten.)

Das Herbst-Update mit der Versionsnummer 1.25.0 steht auf der Luminar-Website zum Download bereit.