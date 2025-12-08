Canon EOS RE-1: Gerüchte zur Jubiläumskamera

Bild: ChatGPT

Bereits seit einem Jahr gibt es Gerüchte, dass Canon an einer neuen spiegellosen Systemkamera arbeitet, die das Erbe der analogen AE-1 aufgreift. Die EOS RE-1 soll 2026 erscheinen und damit pünktlich zum 50. Geburtstag des ikonischen Vorbilds auf den Markt kommen. Brancheninsider erwarten einen Preis von rund 2.000 Dollar, was die Kamera im oberen Mittelklasse-Segment positioniert.

Das Gehäuse der RE-1 soll sich optisch an der klassischen AE-1 orientieren, also mit markanten Bedienrädern für Verschlusszeit, ISO und Belichtungskorrektur. Der charakteristische Film-Transporthebel dient als Daumenauflage – ein Detail, das in der Handhabung greifbar an die analoge Zeit erinnert.

Technisch greift Canon laut Leaks auf bewährte Komponenten zurück. Im Gespräch ist ein 32,5-Megapixel-Vollformatsensor, wie er in der EOS R6 Mark III und der C50 zum Einsatz kommt. Auf canonrumors.com wird spekuliert, dass die Kamera außerdem mit einem einfachen DIGIC X-Prozessor ausgestattet sein wird und eher einfache Videofunktionen bieten wird.

Die Ankündigung der RE-1 erwarten Branchenbeobachter für Ende 2025 oder Anfang 2026, passend zum Jubiläum der AE-1 im April. Offizielle Bestätigungen von Canon stehen noch aus, doch Patentanmeldungen und Aussagen von Führungskräften stützen die Gerüchte.