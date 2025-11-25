Vollformat-Pancake für M- und X-Mount: Thypoch Eureka 28mm f/2.8 ASPH.

Der chinesische Objektivhersteller Thypoch, der hochwertige manuelle Objektive anbietet, erweitert seine „Eureka“-Serie um das neue Eureka 28mm f/2.8 ASPH. Die Eureka-Reihe verbindet einen nostalgisch anmutenden Look mit modernen optischen Eigenschaften. Bei der Optik handelt es sich um ein Pancake-Objektiv für Vollformatkameras, das in erster Linie für das Leica M-Bajonett konzipiert wurde. Parallel dazu bietet der Hersteller eine Version mit Fujifilm X-Mount und einen M-X-Adapter für adaptierte Nutzung an. Die Lichtstärke der Festbrennweite liegt bei f/2.8, was angesichts der sehr kompakten Bauweise als „Pancake“-Objektiv einen Kompromiss zwischen geringer Größe und Lichtausbeute darstellt.

Das Design des Eureka 28mm f/2.8 ASPH ist inspiriert vom Dallmeyer 35mm f/3.5 Anastigmat aus den 50er Jahren. Im optischen Aufbau integriert Thypoch ein asphärisches Element und drei HRI-Elemente (High Refractive Index), die zur Korrektur von Abbildungsfehlern und zur Sicherstellung einer hohen Bildschärfe beitragen. Herstellerangaben zufolge weist das Objektiv eine sehr geringe Verzeichnung von lediglich 0,462 Prozent auf, was insbesondere für Architektur- oder Straßenfotografen relevant ist, da gerade Linien naturgetreu abgebildet werden sollen. Eine Mehrschichtvergütung (Multi-Layer Coating) der Frontlinse dient der Reduktion von Reflexionen und der Steigerung von Bildkontrast und Farbsättigung.

Die Bedienung erfolgt manuell. Eine Besonderheit der mechanischen Konstruktion ist die Möglichkeit, den Blendenring entweder rastend (mit spürbaren Klicks bei den Blendenstufen) oder stufenlos zu nutzen. Letzteres erleichtert präzise Blendenanpassungen während Videoaufnahmen. Die kurze Naheinstellgrenze von 0,4 Metern erlaubt es, Objekte in der unmittelbaren Nähe der Kamera formatfüllend abzubilden.

Das Objektiv wird in zwei Farbvarianten angeboten: Perlweiss/Silber und Mattschwarz. Aufgrund der extrem kompakten Bauform eignet sich das „Eureka 28mm f/2.8 ASPH“ besonders gut für den Einsatz an Messsucherkameras oder kleinen spiegellosen Systemen, wo ein unauffälliges Auftreten und ein ausgewogenes Handling im Vordergrund stehen.

Aktuell kann das „Eureka 28mm f/2.8 ASPH“ auf der Hersteller-Website für rund 365 Euro (plus Versandkosten, Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühren) sowie bei Online-Händlern vorbestellt (z.B. Foto Erhardt) werden. Für das Set aus M-Mount-Objektiv und dem zusätzlichen M-X-Adapter beträgt der Einführungspreis 381 Euro im Thypoch-Shop. Die Adapter sind in Silber und Schwarz verfügbar.

Weitere Informationen zur Eureka-Serie finden Sie im Thypoch-Blog.

Spezifikationen