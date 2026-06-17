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Viltrox erweitert Pancake-Objektiv AF 28 mm F/4.5 um L-Mount-Variante

Johannes Wilwerdingvor 4 Stunden
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Viltrox bringt das AF 28 mm F/4.5 Pancake nun auch für den L-Mount auf den Markt. Das flache Vollformatobjektiv ist das zweite Autofokus-Objektiv des Herstellers für L-Mount und für kompakte Kamera-Setups im Alltag, bei Street-Szenen oder auf Reisen konzipiert.

Mit seiner kurzen Brennweite von 28-Millimetern liefert das Objektiv eine leicht weitwinklige Perspektive, ohne Linien an den Bildrändern übermäßig zu verzerren. Eine Straßenszene mit Passanten oder ein Fassadenmotiv lassen sich damit dokumentarisch festhalten. Eine technische Besonderheit ist die Konstruktion mit nicht verstellbarer Blende. Die Lichtstärke ist durch eine starre, achteckige Blendenöffnung fix auf F/4.5 vorgegeben; mechanisch verstellbare Blendenlamellen besitzt das Gehäuse nicht.

Entsprechend der Pancake-Bauweise hat das Objektiv nur eine Länge von 1,59 Zentimetern und ragt damit nur wenige Millimeter über das Bajonett hinaus. Mit einem Gewicht von 60 Gramm ist es zudem sehr leicht. An der Vorderseite befindet sich ein integrierter Schiebe-Verschluss, der als mechanischer Objektivschutz dient und einen separaten Frontdeckel überflüssig macht. Ein Filtergewinde ist nicht vorhanden. Für Firmware-Updates hat Viltrox kameraseitig einen USB-C-Anschluss integriert.

Zur automatischen Fokussierung ab der Naheinstellgrenze von 34 Zentimetern nutzt Viltrox einen Voice-Coil-Motor (VCM). Dieser Linearantrieb führt den Fokuswechsel geräuscharm aus, was bei Videoaufnahmen Störgeräusche durch den Autofokus verhindert. Aufgrund der optischen Konstruktion mit der fixen, achteckigen Blendenöffnung neigt das Objektiv bei punktförmigen Lichtquellen im Gegenlicht oder bei Nachtaufnahmen zu einem ausgeprägten, achtstrahligen Starburst-Effekt, wodurch beispielsweise Straßenlaternen mit definierten Lichtstrahlen abgebildet werden.

Das Viltrox AF 28 mm F/4.5 ist für Vollformatkameras mit Sony E-, Nikon Z-, Fuji X- sowie L-Mount erhältlich. Die neue Version ist mit Kameras von Leica, Panasonic, Sigma, Blackmagic und DJI kompatibel. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 109 Euro.

Technische Daten: Viltrox AF 28 mm F/4.5 L

LichtstärkeF 4.5 (konstant)
Naheinstellgrenze0,34 m
AutofokusJa, inkl. Augenautofokus
Kompatible KamerasLeica, Panasonic, Sigma, Blackmagic, DJI
AnschlussL-Mount
EXIF-DatenJa
Linsen (Gruppen / Linsen)6/6
AnschlüsseUSB-C für Firmware Updates
Maße (L x B x H) | Gewicht6,06 x 1,59 x 6,06 cm | 60 g
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Johannes Wilwerdingvor 4 Stunden
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Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

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