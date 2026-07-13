Fujikina Cologne 2026: Fujifilm lädt im Oktober in den Gürzenich

Fujifilm bringt die „Fujikina Cologne“ am 10. und 11. Oktober 2026 zum zweiten Mal nach Köln. Im historischen Gürzenich erwartet professionelle, semiprofessionelle und Hobby-Fotografen jeweils zwischen 10:00 bis 18:00 Uhr ein praxisorientiertes Fotofestival mit Messe-Charakter, das das gesamte X-Serie- und GFX-Mittelformatsystem in den Mittelpunkt stellt.

Umfangreiches Vortrags- und Live-Programm

Das Programm bietet einen dichten Takt an Keynotes und Live-Sets von 11:00 bis 17:45 Uhr. Auf den Bühnen der „Live Talks“, „X Talks“ und „Live Shootings“ geben renommierte Branchenprofis wie Tom Hegen, Hannes Becker, Martin Krolop, Philipp Rathmer, Thomas B. Jones und Ines Thomsen exklusive Einblicke in ihre Workflows und demonstrieren die Bildgestaltung direkt am Set.

Bei den drei Formaten der Fujikina handelt es sich um die zentralen Säulen des Programms, die sich vor allem durch ihren Praxisgrad unterscheiden. Die Live Talks finden auf der Hauptbühne statt und widmen sich großen Bildprojekten sowie der Bildsprache. Hier sprechen renommierte Fotografen über ihre konzeptionelle Herangehensweise und Projektplanung. Deutlich interaktiver und businessorientierter sind die X Talks, bei denen Experten und Content-Creator konkrete Praxistipps aus ihrem Agentur- und Studioalltag teilen, Kameratechniken erklären und Fragen zu Marketing oder digitaler Bildgestaltung beantworten. Maximalen Praxisbezug bieten schließlich die Live Shootings: In komplett aufgebauten Studio- oder Location-Sets fotografieren Profis live vor Ort. Besucher können ihnen direkt über die Schulter schauen und jeden Schritt der Lichtsetzung und Modellführung mitverfolgen.

Hardware-Leihservice und kostenloser Check & Clean

Zum Ausprobieren stellt Fujifilm das aktuelle Produktportfolio bereit.Kameras und Objektive können für bis zu einer Stunde (oder für die Dauer der separat buchbaren Workshops) kostenlos gegen Vorlage eines Ausweises auf dem Gelände und im Umfeld getestet werden.

Außerdem bietet Fujifilm einen kostenlosen Service-Check (Außenreinigung, Funktionsprüfung, Sensorreinigung und Firmware-Updates) für ein Gehäuse und ein Objektiv pro Person an. Die Terminkontingente sind begrenzt; die Online-Buchung startet am 01.09.2026.

Tickets und Registrierung

Der Ticketverkauf läuft über Eventim Light. Ein Tagesticket ist für 10 Euro erhältlich, das Wochenendticket für beide Tage kostet 15 Euro. Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen zum detaillierten Zeitplan und den Photo Walks finden sich auf der offiziellen Fujifilm-Event-Website.