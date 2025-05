TTArtisan 35mm f/1,4 Tilt – Kreatives Werkzeug für Miniatur- und Unschärfeeffekte

Mit dem TTArtisan 35mm f/1,4 Tilt bringt der chinesische Hersteller ein Spezialobjektiv auf den Markt, das sich an Fotografen und Filmer richtet, die mit ungewöhnlichen Perspektiven arbeiten möchten. Das manuelle APS-C-Objektiv bietet eine große Offenblende von f/1,4.

Tilt-Objektive ermöglichen es, die Schärfeebene gezielt zu verändern, indem die optische Achse der Linse gekippt wird. Bei einem normalen liegt die Schärfeebene immer parallel zum Sensor. Mit einem Tilt-Objektiv wird diese Ebene jedoch durch Neigen (Tilt) so verändert, dass sie frei im Raum positioniert werden kann. Fotografiert man etwa eine Hausfassade, die schräg durchs Bild verläuft, ist es mit einem herkömmlichen Objektiv erforderlich, stark abzublenden, um die gesamte Fassade scharf abzubilden. Mit der Tilt-Funktion kann man die Schärfeebene so ausrichten, dass die Fassade auch bei einer offenen Blende im Bild durchgehend scharf wird. Auch der gegenteilige Effekt ist möglich: Die Schärfeebene wird so positioniert, dass nur ein schmaler Streifen im Bild scharf ist, während der Rest unscharf bleibt. Dieser Effekt, bekannt als „Lilliput-Perspektive“, erzeugt den Eindruck, als würde man eine Miniaturlandschaft betrachten.

Konstruktion und Bedienung

Das TTArtisan 35mm f/1,4 Tilt bietet einen Tiltwinkel von bis zu 8 Grad. Die Tilt-Funktion funktioniert nach links und rechts. Zusätzlich lässt sich die Schwenkachse um 360 Grad rotieren, wobei alle 15 Grad eine Markierung auf der Skala eingraviert ist. So kann der Fotograf oder Filmer die Schärfeebene präzise anpassen. Sowohl die Tilt- als auch die Rotationsbewegung können über separate Schrauben fixiert werden.

Die Blendeneinstellung erfolgt über einen stufenlosen Blendenring. Für den Einsatz im Videobereich ist dieser zusätzlich mit einem Zahnkranz versehen, sodass er mit einem Follow-Focus-System bedient werden kann. Dies erleichtert das Arbeiten bei Filmaufnahmen.

Die optische Konstruktion des Objektivs besteht aus sieben optischen Elementen, die in sechs Gruppen angeordnet sind. Die Scharfeinstellung erfolgt ausschließlich manuell ab der Naheinstellgrenze von 35 cm. Zur Ausstattung des Objektivs gehört ein 52-Millimeter-Filtergewinde.

Mit einer maximalen Blendenöffnung von f/1,4 eignet sich das TTArtisan 35mm f/1,4 Tilt auch für Aufnahmen bei schwachem Licht. Die große Blende erlaubt es, mit niedrigen ISO-Werten zu arbeiten, was das Bildrauschen reduziert. Gleichzeitig sorgt die Offenblende für ein weiches Bokeh, das in Kombination mit der Tilt-Funktion besonders markante Bildeffekte ermöglicht.

Das Objektivgehäuse besteht aus Metall. Mit seinen kompakten Abmessungen von 66 x 65 Millimetern lässt und einem Gewicht von 341 Gramm lässt sich das TTArtisan 35mm f/1,4 Tilt auch an kleineren Kameras gut handhaben.

Das Spezialobjektiv ist für APS-C-Kameras ausgelegt und bietet einen Bildwinkel von 45 Grad. Es ist mit Anschlüssen für E-Mount (Sony), X-Mount (Fujifilm), MFT (Micro Four Thirds), Z-Mount (Nikon) und RF-Mount (Canon) zu einem Preis von 219 Euro (UVP)erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der TTArtisan-Website.

Technische Daten