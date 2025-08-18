Objektive

Lomography bringt Serie mit Petzval Art Lenses für spiegellose Vollformatkameras

Lomography stellt eine neue Serie von Kreativ-Objektiven vor: die „Joseph Petzval Focus-coupled Bokeh Control Art Lens“-Serie. Die Serie knüpft an das historische Petzval-Objektiv von 1840 an, das als erstes Porträtobjektiv der Fotografiegeschichte gilt, und interpretiert seinen charakteristischen Look für moderne Ansprüche neu. Die Objektive, die sich für Fotografie- und Videoaufnahmen eignen, zeichnen sich durch scharfe Bildzentren und die für Petzval-Objektive typische spiralförmige Bokeh-Struktur aus, die den Rändern der Fotos eine malerische, sanft auslaufende Wirkung verleiht.

Fünf Brennweiten für E-, RF- und Z-Mount sind geplant: 27 mm, 35 mm, 55 mm, 80,5 mm und 135 mm. Zum Start präsentiert Lomography die ersten Modelle mit 55 mm f/1.7 und 80,5 mm f/1.9. In Kürze folgt das folgt das 35 mm f/2. Das 27- und das 135-Millimeter-Objektiv sind noch in der Entwicklung.

Ein besonderes Merkmal der neuen Serie ist die sogenannte „Focus-coupled Bokeh Control“. Hierbei ermöglicht ein zusätzlicher Ring die Einstellung der Bokeh-Intensität in sieben Stufen, ohne dass sich der Fokus verschiebt. Das erlaubt eine fließende und präzise Steuerung der Bildatmosphäre, ohne den Schärfebereich zu verändern – auch beim Filmen.

Die Objektive verfügen außerdem über stufenlose Einstellringe für Fokus und Blende sowie ein 67-Millimeter-Filtergewinde. Der Fokusring bietet einen Weg von 180 Grad für feine manuelle Korrekturen beim Scharfstellen. Die Naheinstellgrenze der drei zuerst ausgelieferten Objektivmodelle liegt je nach Brennweite zwischen 40 und 80 Zentimetern. Für den Einsatz im Umfeld professioneller Filmproduktionen sorgt die Kompatibilität mit Follow-Focus-Systemen mit Modul 0.8. Elektronische Kontakte sind nicht vorhanden.

Die Petzval-Objektive mit den Brennweiten 55 und 80,5 Millimeter sind ab sofort für jeweils 499 Euro erhältlich, die 35-Millimeter-Brennweite kann für 499 Euro vorbestellt werden und ist voraussichtlich im November lieferbar. Alle drei zusammen werden im Bundle für 1272 Euro angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Lomography.

Technische Daten

Joseph Petzval 35 f/2 Focus-coupled Bokeh Control Art Lens

Brennweite 35 mm
Objektivkonstruktion 5 Elemente in 3 Gruppen, Petzval Design
Blende f/2 – f/22
Bildwinkel 63 Grad
Objektivbajonett Canon RF, Nikon Z, Sony E
Naheinstellgrenze 0.4 m
Filtergewinde 67 mm
Beschichtung Mehrfachbeschichtet
Elektronische Kontakte Nein
Fokusmechanismus Helikoid
Fokusweg 180 Grad
Objektivstütze Integrierte .-Zoll-Objektivstütze
Kompatibel mit Follow-Focus Systemen MOD, 0.8

Joseph Petzval 55 f/1.7 Focus-coupled Bokeh Control Art Lens

Brennweiten 55 mm
Objektivkonstruktion 4 Elemente in 4 Gruppen, Petzval Design
Blende f/1.7 – f/22
Bildwinkel 43 Grad
Objektivbajonett Canon RF, Nikon Z, Sony E
Naheinstellgrenze 0.7 m
Filtergewinde 67 mm
Beschichtung Mehrfachbeschichtet
Elektronische Kontakte Nein
Fokusmechanismus Helikoid
Fokusweg 180 Grad
Objektivstütze Integrierte .-Zoll-Objektivstütze
Kompatibel mit Follow-Focus Systemen MOD, 0.8

Joseph Petzval 80.5 f/1.9 Focus-coupled Bokeh Control Art Lens

Brennweite 80.5 mm
Objektivkonstruktion 4 Elemente in 3 Gruppen, Petzval Desing
Blende f/1.9 – f/22
Bildwinkel 30 Grad
Objektivbajonett Canon RF, Nikon Z, Sony E
Naheinstellgrenze 0.8 m
Filtergewinde 67 mm
Beschichtung Mehrfachbeschichtet
Elektronische Kontakte Nein
Fokusmechanismus Helikoid
Fokusweg 180 Grad
Objektivstütze Integrierte .-Zoll-Objektivstütze
Kompatibel mit Follow-Focus Systemen MOD, 0.8
Bild von Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

