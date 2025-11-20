Voigtländer kündigt lichtstarkes 28-mm-Weitwinkel für E- und Z-Mount an

Voigtländer kündigt eine neue Festbrennweite für Sony-E- und Nikon-Z-Kameras an. Das rein manuell bedienbare 28mm / 1:2,0 APO-LANTHAR asphärisch tritt als leistungsstärkstes Weitwinkelobjektiv der Marke an.

Die Konstruktion orientiert sich laut Hersteller an den Anforderungen moderner Vollformatsensoren. Das apochromatische Design soll Farblängsfehler – chromatische Aberration – nahezu vollständig unterdrücken. Voigtländer setzt dafür auf ein optisches System aus zwölf Linsen in acht Gruppen, darunter 6 Linsen aus Spezialglas mit anomaler Teildispersion und zwei doppelseitige Asphären. Ein Floating-Mechanismus stabilisiert die Abbildungsleistung über den gesamten Fokusbereich, vom Nahabstand von 28 cm bis zur Unendlichstellung.

Mit Lichtstärke F2 empfiehlt sich das 28-mm-Objektiv für Reportagen bei wenig Licht. Die zwölf abgerundeten Blendenlamellen formen eine nahezu kreisrunde Öffnung, wodurch Punktlichtquellen als runde Unschärfekreise abgebildet werden.

Trotz der optischen Ausstattung bleibt das Gehäuse kompakt: Die E-Mount-Version ist 58,8 mm lang (ab Bajonettanschluss), die Z-Mount-Variante 60 mm. Beide sind vollständig aus Metall gefertigt. Die manuelle Fokussierung erfolgt über einen fein gelagerten Ring.

Beide Modelle verfügen über elektronische Kontakte. Damit gelangen Objektivdaten in die Exif-Informationen. In Verbindung mit kompatiblen Kameras werden außerdem Stabilisierungssysteme im Gehäuse unterstützt. Die E-Mount-Version verfügt über einen integrierten Entfernungscodierer und ist damit kompatibel mit Kameras mit 5-Achsen-Bildstabilisierung im Gehäuse, die die Distanzinformation zur Motivstabilisierung nutzen. Die Z-Mount-Ausführung unterstützt die dreiachsige Bildstabilisierung im Gehäuse und außerdem drei Arten von Fokussierhilfen: Änderung der Fokusrahmenfarbe, Peaking sowie Fokusvergrößerung per Taste. Bei der E-Mount-Version des Objektivs kann zudem das Sucherbild durch Drehen des Fokusrings vergrößert werden.

Der Blendenring rastet in Drittelstufen ein; für Videoaufnahmen lässt sich die Rasterung abschalten. Voigtländer liefert für beide Anschlüsse eine passende Metall-Gegenlichtblende mit – beim Z-Mount-Modell auch umkehrbar für den Transport.

Die Preisempfehlung für das Voigtländer 28mm / 1:2,0 APO-LANTHAR asphärisch liegt bei 1149 Euro. Der Marktstart für die E-Mount-Version ist für Dezember 2025 angekündigt, die Z-Mount-Variante folgt im Januar 2026. Vorbestellungen bei autorisierten Händlern sind möglich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Voigtländer.